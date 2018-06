Compreendo o trauma do PT e vou cuidar da minha vida sem ele, diz Ciro Gomes

Em entrevista à BBC Brasil, o pedetista Ciro Gomes critica duramente o sistema bancário nacional e garante que ampliará a competição entre bancos na sua gestão, a fim de reduzir os juros reais praticados no país.

Com 10% a 11% das intenções de voto segundo a última pesquisa Datafolha, tenta aglutinar em torno de si os partidos de esquerda, especialmente o PSB, que lhe acrescentaria 1 minuto e 23 segundos diários de exposição televisiva na campanha. Ao mesmo tempo, tem aberto diálogo com partidos de centro e direita, como DEM, PP e Solidariedade.

Ciro reconhece a necessidade de um ajuste fiscal que, segundo ele, será feito com a redução das desonerações a setores da indústria, implantadas sobretudo no governo Dilma Rousseff (PT), e criação de impostos sobre heranças e doações e sobre a distribuição de lucros e dividendos a empresários e investidores.

Para a Previdência, defende um modelo de capitalização público, em que o trabalhador resgate como aposentadoria algo proporcional ao que depositou ao longo da carreira.

Ciente do temor do mercado em relação a seu nome, Ciro diz que em "hipótese nenhuma" fará um texto de compromisso como a Carta ao Povo Brasileiro, apresentado por Lula na campanha de 2002 para assegurar contratos e pagamento de dívida. "Olha no que deu. Cadê o Lula e onde estou eu", diz.