O imã que arriscou a vida para continuar rezando em mesquita durante terremoto na Indonésia

Um imã arriscou a vida para continuar rezando em uma mesquita durante o terremoto do último domingo na Indonésia.

Um vídeo mostra o exato momento em que a mesquita Musholla As-Syuhada, em Bali, é atingida pelo tremor. Os fiéis que estavam orando no local começam a correr, mas o imã, identificado como Arafat, apenas apoia uma de suas mãos na parede e continua com as preces. Por fim, alguns fiéis acabam voltando.

"Eles ouviram um barulho do teto, como se estivesse desabando, então correram", contou um porta-voz da mesquita à BBC News.

O vídeo viralizou nas redes sociais e rendeu comentários sobre a postura do líder religioso, que colocou a vida em risco ao não abandonar o prédio.

Segundo o porta-voz, o imã permaneceu rezando porque ele acredita que "a vida dele pertence a Deus", e a mesquita era, portanto, "o melhor lugar para ele se abrigar".

O terremoto, que atingiu a ilha vizinha de Lombok na noite de domingo, matou pelo menos 91 pessoas e deixou centenas de feridos. O abalo sísmico de magnitude 6.9 foi registrado a 30 quilômetros de profundidade. Danificou milhares de prédios e provocou cortes de energia. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi suspenso algumas horas depois.