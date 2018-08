Mais de 300 tartarugas morrem em redes de pesca ilegal no México

Direito de imagem DEFESA CIVIL DE OAXACA Image caption Depois de se enroscarem em rede de pesca ilegal, centenas de tartarugas com risco de extinção morrem no México

As imagens compartilhadas pela Defesa Civil de Oaxaca, no México, são devastadoras: incontáveis tartarugas mortas flutuando no mar.

E, nesta quarta-feira, o governo do Estado de Oaxaca confirmou que pelo menos 303 tartarugas-oliva, que correm risco de extinção, morreram após ficarem presas em duas redes de pesca ilegal na costa mexicana do Pacífico.

"A Procuradoria de Proteção Ambiental de Oaxaca confirmou que a morte das tartarugas foi causada por uma rede de pesca proibida, usada para pegar o peixe garapau", disse em um comunicado.

As tartarugas-oliva - menor espécie de tartarugas marinhas - foram encontradas perto da costa da cidade de Puerto Escondido, cerca de 760 km a sudoeste da Cidade do México.

"Inicialmente, recebemos um relatório de que havia duas redes onde estavam 300 tartarugas, mas esse número pode mudar", disse à agência de notícias EFE, o diretor do gabinete de Defesa Civil na cidade de San Pedro Mixtepec, José Antonio Ramirez.

"Encontramos esta rede conhecida como tresmalho e nos disseram que os pescadores não são deste lugar. Elas não são usadas nestas praias e talvez possam ter sido abandonadas por um navio que não percebeu sua perda e matou as tartarugas", acrescentou.

A sobrevivente efêmera

Após o primeiro relato de que cerca de 300 tartarugas haviam se enroscado nas redes, os pescadores locais tentaram libertar os animais, mas sem sucesso.

Direito de imagem Getty Images Image caption Pescadores tentaram tirar as tartarugas enroscadas na rede, mas todas morreram

Quando membros da equipe de Defesa Civil chegaram ao local, descobriram que todas as tartarugas haviam morrido.

Uma única sobrevivente, que havia sido resgatada pelos pescadores, morreu ao chegar à praia.

Ali mesmo, os pescadores cavaram um buraco e enterraram os animais.

Tanto as autoridades pesqueiras da área quanto o Estado disseram que não se tratou de um ato intencional, mas que as tartarugas se encontraram com a rede e não conseguiram escapar.