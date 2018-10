Eleições 2018: Resultado começa a ser divulgado após as 19 horas de domingo

Direito de imagem AFP Image caption As pesquisas de boca de urna, feitas neste domingo, só poderão ser publicadas após o encerramento da votação

A apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2018 será divulgada em tempo real neste domingo, dia 7 de outubro, após o fechamento das urnas, às 17 horas.

À medida que os dados forem liberados para os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais), no caso da disputa para deputado federal e estadual, senador e governador, e para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no caso da corrida presidencial, eles serão distribuídos para os meios de comunicação e estarão disponíveis em uma página especial no site do TSE para quem quiser acompanhar a contabilização dos votos.

As pesquisas de boca de urna, feitas no próprio domingo, só poderão ser publicadas após o encerramento da votação. No caso da disputa presidencial, esses dados saem apenas após as 17 horas do Acre, Estado que está duas horas atrasado em relação ao horário de Brasília.

Direito de imagem AFP Image caption Resultado do primeiro turno deve sair no próprio domingo

Os dados oficiais da apuração dos votos para presidente também começarão a ser divulgados apenas após as 19 horas de Brasília. No caso da disputa para governo dos Estados e para presidente, aqueles que não atingirem o percentual mínimo para se eleger no primeiro turno - 50% dos votos válidos mais 1 - passarão ao segundo turno, que será realizado no dia 28 de outubro.

