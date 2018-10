Direito de imagem AFP

Os brasileiros vão às urnas neste domingo votar, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal), senador (dois candidatos), governador e presidente da República.

As seções ficarão abertas entre as 8h e as 17h em todo o país.

Acompanhe tudo o que você precisa saber sobre o dia de hoje:

Brasil vai às urnas para eleições sem precedentes

Pensou nos discursos inflamados nas redes sociais e comícios, em candidato presidencial esfaqueado? Segundo especialistas, esses acontecimentos são apenas retrato de transformações profundas na realidade política brasileira. Temos uma reportagem que explica tudo isso.

Resultado começa a ser divulgado apenas após as 19h

Os dados oficiais da apuração dos votos para presidente começarão a ser divulgados apenas após as 19h para grande parte do país – é preciso esperar o término da votação no Acre, Estado que está duas horas atrás em relação ao horário de Brasília. No caso da eleição presidencial, como lembra nosso texto sobre o tema, o mesmo vale para as pesquisas de boca de urna.

Ainda dá tempo de se informar sobre os candidatos

Nesta ferramenta, por exemplo, reunimos as principais propostas de todos os candidatos a presidente.

Direito de imagem MAURO PIMENTEL/AFP Image caption Bolsonaro já votou hoje em escola militar do Rio de Janeiro

Image caption Candidato Fernando Haddad (PT) votou em escola na zona sul de São Paulo

Direito de imagem REUTERS/Nacho Doce Image caption O candidato Ciro Gomes (PDT) votou em Fortaleza, Ceará

Há uma matemática que rege a apuração e o resultado final

Nesta reportagem, explicamos o que é necessário para que um candidato a presidente ou governador vença no primeiro turno – e destrinchamos as contas para o Legislativo, que são um pouco mais complexas.

Números apontam para um 2º turno na corrida para presidente

Entenda, nesse nosso texto, essa matemática. Mostramos que uma vitória ainda no primeiro turno é difícil, mas possível.

Resultado da votação no exterior já foi divulgado?

No WhatsApp, já circulam inclusive imagens que seriam de boletins de urnas da votação na Austrália e no Japão, que mostram o resultado registrado naquela seção específica, ou seja, não de todo o país. E não há nada de ilegal nisso, afirma o TSE: após as 17h do local da votação, o boletim de todas as urnas é impresso e afixado na seção. Mas a contagem final para cada seção e país só será contabilizada e anunciada a partir das 19h de Brasília, quando a votação se encerrar no Acre.

Notícias falsas não param de se espalhar pelo WhatsApp

Depois de acompanharmos grupos políticos no WhatsApp por uma semana, produzimos também uma reportagem elencando algumas das notícias falsas que mais circularam na reta final do primeiro turno. E temos também, é claro, um guia para ajudar a diferenciar uma notícia verdadeira de uma de mentira.

Ficar triste com esse clima conflagrado é normal

É o seu caso? Pois saiba que você não está sozinho. Em uma de suas pesquisas eleitorais, o Datafolha também perguntou aos entrevistados: "Quando pensa no Brasil de hoje, você sente...?". A resposta: 88% se declararam inseguros, 79% tristes, 78% desanimados, 68% com raiva, 62% com medo do futuro e 59% com mais medo do que esperança. Mas há solução: psicólogos passaram para a BBC News Brasil algumas dicas de para como lidar com esse sentimentos negativos.

Sobrou alguma dúvida mais prática? Temos resposta para 50 delas

Nesse link, reunimos tudo o que você precisa saber antes de sair para votar.

Este texto será atualizado durante o dia de votação.

