Eleições 2018: Confira os resultados da apuração para os governos dos Estados

Direito de imagem Reuters

*Atualizado às 21h47

O TSE divulga em tempo real o resultado das eleições para governador nos Estados.

Veja abaixo os Estados que tiveram governadores eleitos e onde vai ocorrer segundo turno.

Alagoas

Em Alagoas, o governador Renan Filho (MDB) foi reeleito no primeiro turno, com 77,99% dos votos válidos - 94% das urnas foram apuradas. Josan Leite (PSL) teve 10,47%. Em terceiro, ficou Pinto de Luna (Pros), com 7,38%.

Amapá

O Estado do Amapá terá segundo turno entre o atual governador, Waldez Góes (PDT), e Davi (DEM). Com 100% das urnas apuradas, Waldez (PDT) teve 48% dos votos válidos, e Davi (DEM), 33,97%. Cirilo Fernandes (PSL) ficou em terceiro, com 16,29%.

Amazonas

Com 97% das urnas apuradas, Wilson Lima (PSC) teve 34,18% dos votos, e Amazonino Mendes (PDT), 32,35%. Eles disputarão o 2º turno. David Almeida (PSB) ficou em terceiro, com 23,56%.

Bahia

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), já pode ser considerando reeleito com 75,88% dos votos válidos. Em segundo e terceiro lugar ficaram Zé Ronaldo (DEM), com 21,81% dos votos e Marcos Mendes (PSOL) com 0,7% dos votos.

86% das urnas foram apuradas.

Ceará

No Ceará, o governador Camilo Santana (PT) foi reeleito, com 77,87% dos votos válidos - cerca de 95% das urnas foram apuradas. O candidato General Thephilo (PSDB) ficou em segundo lugar, com 12,59%. Hélio Góis (PSL) ficou em terceiro, com 6,94%.

Distrito Federal

Com 100% das urnas apuradas, os resultados mostram que o Distrito Federal terá disputa de segundo turno entre Ibaneis Rocha (MDB), que teve 41,97 % dos votos, e Rodrigo Rollemberg (PSB), com 13,94% dos votos válidos.

Em terceiro lugar ficou Rogério Rosso (PSD), com 11,24% dos votos.

Espírito Santo

O Estado tem novo governador. Renato Casagrande, do PSB, foi eleito com 55,43% dos votos válidos - 100% das urnas já foram apuradas. Carlos Humberto Mannato (PSL), candidato de Jair Bolsonaro no Estado, ficou em segundo com 27,27% dos votos válidos. Jackeline Rocha (PT) teve 7,37% dos votos.

Goiás

Com 96% das urnas apuradas, Ronaldo Caiado (DEM) foi eleito no 1 º turno com 59,78% dos votos. Daniel Vilela (MDB) ficou em segundo, com 16,27%, e Zé Eliton em terceiro, com 13,54%.

Maranhão

O governador Flávio Dino (PC do B) foi reeleito no primeiro turno, vencendo com 59,45% dos votos válidos. Em segundo, ficou Roseana Sarney (MDB) teve 29,44%. Maura Jorge, do PSL, teve 8,23% dos votos.

Mato Grosso

O Estado tem um novo governador: Mauro Mendes (DEM), que teve 58,69% dos votos – 99% das urnas foram apuradas. Wellington Fagundes (PR) teve 19,56% dos votos e ficou em segundo lugar. Pedro Taques (PSDB) ficou em terceiro com 18,99%.

Mato Grosso do Sul

Com 100% das urnas apuradas, Reinaldo Azambuja (PSDB) teve 44,61% dos votos e Juiz Odilon (PDT) teve 31,62%. Eles disputarão o 2º turno. Junior Mochi (MDB) ficou em terceiro, com 11,61%.

Minas Gerais

Com 98% das urnas apuradas, Romeu Zema (Novo) ficou em primeiro, com 42,98% dos votos. Ele disputará o 2º turno com Antonio Anastasia (PSDB), que teve 29,02%. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), ficou em terceiro, com 22,89%.

Pará

No Pará, os candidatos Helder Barbalho (MDB) e Marcio Miranda (DEM) vão disputar o segundo turno. Barbalho teve 47,82% dos votos válidos e Miranda, 30,16%. Paulo Rocha (PT) ficou em terceiro, com 16,89%.

Paraíba

O PSB conseguiu eleger seu candidato mais uma vez no Estado - o atual governador, Ricardo Coutinho, é do partido. Agora, com 92% das urnas apuradas, João Azevêdo venceu no primeiro turno, com 58,12% dos votois válidos. Em segundo lugar, ficou Lucélio Cartaxo (PV), com 23,39%. Em terceiro, ficou Zé Maranhão (MDB), com 17,49%.

Paraná

No Paraná, Ratinho Junior (PSD) foi eleito com 60,02% dos votos válidos – 99% das urnas já foram apuradas. Em segundo lugar ficou Cida Borghetti (PP), com 15,47% dos votos. Em terceiro ficou João Arruda, com 13,14%.

Pernambuco

Paulo Câmara (PSB) foi reeleito governador de Pernambuco com 50,61% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Armando Monteiro (PTB), que teve 36%. Dani Portela (Psol) marcou 5%.

Piauí

Com 94% das urnas apuradas, Wellington Dias (PT) foi reeleito no 1º turno com 55,06% dos votos. Dr. Pessoa (Solidariedade) ficou em segundo, com 20,83%, e Luciano (PSDB) ficou em terceiro, com 17,40%.

Rio Grande do Norte

O 2º turno será entre Fátima Bezerra (PT), que teve 45,95% dos votos válidos e Carlos Eduardo (PDT), que teve 32,59%. O atual governador, Robson Faria (PSD), ficou em terceiro lugar, com 11,82% - 97% dos votos no Estado foram apurados até agora.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro terá segundo turno. Wilson Witzel (PSC), que não figurava em primeiro nas pesquisas de intenção de voto, teve 41,25% do colégio eleitoral. Ele vai enfrentar Eduardo Paes (DEM), que teve 19,51% dos votos; Tarcísio Mota (Psol) teve 10,76% dos votos.

Rio Grande do Sul

Com 9% das urnas apuradas, Eduardo Leite (PSDB) teve 35,88% dos votos e José Ivo Sartori (MDB), 31,13%. Leite e Sartori disputarão o 2º turno. Miguel Rosseto (PT) ficou em terceiro, com 17,75%.

Rondônia

Com 99% das urnas apuradas, Expedito Junior teve 31,63% dos votos e disputará o 2º turno com Coronel Marcos Rocha (PSL), que teve 24,09%. Maurao de Carvalho (MDB) ficou em terceiro, com 22,52%.

Roraima

Com 91% das urnas apuradas, Antonio Denarium (PSL) teve 42,30% e disputará o 2º turno com Anchieta (PSDB), que teve 38,31%. Suely Campos (PP) ficou em terceiro, com 11,44%.

Santa Catarina

Com 100% das urnas apuradas, haverá 2º turno entre Gelson Merísio (PSD), que teve 31,12% dos votos válidos e Comandante Moisés (PSL), com 29,72% dos votos. Em terceiro lugar ficou Mauro Mariani (MDB), que teve 23,21% dos votos.

Sergipe

Com 99% das urnas apuradas, o Estado de Sergipe terá segundo turno para governador entre Belivaldo (PSD), que teve 40,83% dos votos válidos, e Valadares Filho (PSB), que teve 21,49%. Eduardo Amorim (PSDB) teve 20,50% dos votos e ficou em terceiro lugar.

Tocantins

Mauro Carlesse (PHS) está reeleito no 1º turno com 57,39% dos votos após 100% das urnas serem apuradas. Carlos Amastha (PSB) ficou em segundo, com 31,19%, e Marlon Reis (Rede) foi o terceiro colocado com 6,68%.

Mais informações em instantes.