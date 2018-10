Como evitar que seu telefone no Facebook seja garimpado para propaganda no WhatsApp

Uma reportagem da BBC News Brasil mostrou que campanhas políticas no Brasil obtiveram neste ano programas capazes de coletar os números de telefones de milhares de brasileiros no Facebook e usá-los para criar grupos e enviar mensagens em massa automaticamente no WhatsApp.

A prática viola as regras de uso dos dados do Facebook e, para alguns especialistas em direito eleitoral, pode ser ilegal.

É fácil evitar que seu telefone seja "garimpado" no Facebook para propagandas comerciais e políticas. Siga esse passo a passo:

1) No canto superior esquerdo da página principal, clique no seu nome ou na sua foto de perfil

2) Você será redirecionado para seu perfil. Das opções disponíveis, ao lado de "linha do tempo", clique em "sobre"

3) Em "sobre", do lado esquerdo, selecione "informações básicas e de contato"

4) Ao lado de "telefones celulares" e do seu número de telefone, clique em "editar"

5) Você pode remover seu telefone ou selecionar "somente eu"

6) Clique em "salvar alterações"

Pronto, agora seu número de telefone não está mais público no Facebook.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!