As origens do colapso econômico da Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo do mundo

Não faltaram perguntas dos nossos leitores sobre como a Venezuela chegou aonde chegou. E será que é possível que o Brasil siga o mesmo caminho?

A situação da Venezuela, definitivamente, foi um tema explorado nesta campanha eleitoral.

Neste vídeo, mostramos a você como o país caribenho, que tem a maior reserva de petróleo do mundo e ganhou muito dinheiro com isso, agora vive um colapso econômico, com a pior recessão de sua história.

A fome já fez os venezuelanos perderem, em média, 11 quilos no ano passado. Essa situação já fez com que muitos venezuelanos migrassem para países vizinhos.

Entenda no vídeo.

