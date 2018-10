Direito de imagem Daniel Ramalho/AFP Image caption País inteiro vai as urnas neste domingo para escolher o novo presidente

Neste domingo, 147,3 milhões de brasileiros são esperados nas urnas para escolher o novo presidente do país: o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) ou o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

As sessões de votação ficarão abertas das 8h às 17h em todo o Brasil e nos postos de votação no exterior. Eleitores de 13 Estados e do Distrito Federal também definirão seu governador – nos demais, a eleição foi liquidada no último dia 7, quando também foram eleitos senadores e deputados federais e estaduais.

Já na parte da manhã, os dois candidatos à Presidência votaram. Bolsonaro votou em uma escola municipal na Vila Militar, no bairro de Deodoro, Zona Oeste do Rio. O capitão reformado do exército compareceu às urnas acompanhado de sua mulher, Michele. Já Haddad votou na Brazilian International School, escola localizada no bairro de Moema, Zona Sul de São Paulo. Ele votou acompanhado de sua mulher, Ana Estela.

Confira a seguir os principais destaques do dia de hoje:

Brasil chega às urnas dividido por abismo ideológico

Se em 2014, os país saiu rachado da votação que reelegeu Dilma Rousseff (PT) com uma diferença apertada, em 2018 chega às urnas dividido pelo "ódio" e por um abismo ideológico, segundo especialista da Universidade Harvard, nos EUA.

A BBC News Brasil entrevistou dois dos maiores especialistas em política e democracia do mundo para entender como se formou essa divisão na sociedade e o que pode acontecer após a eleição.

O possível futuro desenhado por eles não é dos melhores: cenários de extrema divisão dificultam a governabilidade e estimulam a adoção de medidas autoritárias, afirmam.

Candidato a presidente, Jair Bolsonaro votou nesta manhã no Rio

Será possível acompanhar a apuração dos votos para presidente a partir das 19h

Grande parte do país terá de esperar cerca de duas horas para começar a acompanhar a apuração dos votos para presidente. Isso porque ainda serão 15h no Acre – os resultados só passarão a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o encerramento da votação em todo o país.

Nos Estados onde há segundo turno também na eleição estadual, porém, será possível acompanhar a contagem de votos assim que ela começar. Desta forma, algumas unidades federativas podem já ter conhecido seu novo governador quando os primeiros números da disputa presidencial forem divulgados.

Nas últimas três eleições, os resultados foram conhecidos antes das 22h nos últimos três pleitos. No primeiro turno, Bolsonaro (PSL) e Haddad (PT) souberam que iam disputar o 2º turno por volta das 20h – apenas uma hora depois das urnas fecharem no Acre.

Temos uma reportagem completa explicando a logística e a tecnologia que permitem tanta rapidez. Clique aqui para ler.

Acompanhe a apuração com a BBC News Brasil – nossa ferramenta mostrará a totalização dos votos para presidente em tempo real.

O candidato do PT, Fernando Haddad, votou em São Paulo, cidade onde foi prefeito

Ainda não escolheu seu candidato a presidente?

Se você deixou a decisão para a última hora, ainda dá tempo para pesquisar.

Publicamos uma ferramenta interativa na qual é possível conhecer as propostas de Bolsonaro e Haddad para os principais temas, como saúde, educação, economia e combate à corrupção.

Para acessar, clique aqui.

Tire suas dúvidas sobre a votação

Não votou no primeiro turno? Não tem problema, você pode ir à urna normalmente neste domingo.

Publicamos um texto sobre essas e outras dúvidas comuns sobre o segundo turno. Leia aqui. Se precisar justificar seu voto, temos aqui um passo a passo.

Há Estados com disputa bastante acirrada

As recentes pesquisas de opinião mostraram um acirramento das disputas estaduais nos dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em terras paulistas, os candidatos são o ex-prefeito paulistano João Doria (PSDB) e o atual governador, Márcio França (PSB) – ele era vice do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que deixou o cargo para concorrer à Presidência da República, disputa na qual amargou o quarto lugar.

No Rio de Janeiro, os eleitores escolhem entre o ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) e o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (MDB).

Conheça aqui os candidatos na disputa pelo comando de 13 Estados e do Distrito Federal.

Em alguns lugares, como este na Rocinha, no Rio, as pessoas fizeram fila para votar logo pela manhã

Votação já acabou em 18 países do mundo

Em 18 países do mundo, como Austrália, China, Coreia do Sul, Filipinas e Japão, a votação nas eleições brasileiras já foi encerrada, segundo informações do TSE. A capital da Nova Zelândia, Wellington, foi a primeira a concluir o pleito, por conta da grande diferença de fuso horário.

Mas se você vir nas redes sociais imagem da totalização dos votos em urnas nesses países, não se assuste: é praxe, após o fim da votação, tirar o boletim da urna e afixá-lo no local de votação. Ou seja: não há nenhum crime nisso.

Em Londres, onde foi preciso ficar mais de duas horas na fila para votar no primeiro turno, a espera é bem menor neste domingo.

As últimas urnas a fecharem no exterior devem ser as de San Francisco e Los Angeles (EUA), onde a votação será encerrada às 21h de Brasília.

A eleição afetou você? Não se sinta sozinho

Angústia, medo, tristeza, raiva, insegurança... esses são alguns dos sentimentos que têm atormentado muitos brasileiros nos últimos meses.

Marcada por agressões e ofensas, a disputa presidencial, principalmente no segundo turno, tem ampliado e até estimulado o confronto entre as pessoas.

Conversamos com especialistas e mostramos que esse fenômeno não é exclusividade nossa: na disputa de 2016 nos EUA, da qual Donald Trump saiu vitorioso, mais da metade das pessoas afirmou que a a disputa eleitoral era fonte de estresse.

Clique aqui para ver dicas de como lidar com esses sentimentos ruins.