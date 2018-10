Direito de imagem EPA

Jair Bolsonaro (PSL) venceu Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições e assumirá a Presidência do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019.

A BBC News Brasil preparou um especial interativo com as propostas do candidato em seis temas: educação e saúde, segurança, políticas sociais e direitos humanos, economia e emprego, política e corrupção e política externa.

As propostas foram levantadas com base em planos de governo protocolados na Justiça Eleitoral, informações publicadas em sites e redes sociais oficiais do candidato, propostas enviadas pelas campanhas para a BBC News Brasil e, por fim, propostas feitas em entrevistas.

Clique sobre cada tema para ver as propostas.

Jair Bolsonaro 63 anos. É deputado federal, em seu sétimo mandato. Passou por oito partidos. É capitão reformado do Exército. Educação e saúde Não admitir ideologia de gênero nas escolas. “Nós precisamos de um presidente que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a Escola Sem Partido". Defende educação "sem doutrinação e sexualização precoce".

Incluir no currículo escolar as disciplinas educação moral e cívica (EMC) e organização social e política brasileira (OSPB), que eram ensinadas durante a ditadura militar.

Propor a diminuição do percentual de vagas para cotas raciais. Defende cota social.

Ampliar o número de escolas militares, fechando parcerias com as redes municipal e estadual. Em dois anos, ter um colégio militar em cada capital. Fazer o maior colégio militar do país em São Paulo, no Campo de Marte.

Defende a adoção da educação à distância no Ensino Fundamental, Médio e universitário, com aulas presenciais em provas ou aulas práticas, o que “ajuda a combater o marxismo".

O general Aléssio Ribeiro Souto, que lidera um grupo que assessora a campanha de Jair Bolsonaro na área da educação, defendeu em entrevistas a revisão dos currículos escolares, para "impedir que tenhamos na escola a orientação de um determinado partido ou corrente ideológica". “Cabe citar o criacionismo, o darwinismo, mas não cabe querer tratar que criacionismo não existe", disse. Souto ainda declarou que "os livros que não trazem a verdade sobre o regime de 1964 têm que ser eliminados". Bolsonaro não se posicionou sobre as afirmações de Souto.

Criar um Prontuário Eletrônico Nacional Interligado. Os postos, ambulatórios e hospitais devem ser informatizados com todos os dados do atendimento.

Para combater a mortalidade infantil, defende a melhoria do saneamento básico e a adoção de medidas preventivas de saúde para reduzir o número de prematuros — entre elas, a visita ao dentista pelas gestantes nos programas neonatais.

Criar a carreira de Médico de Estado, para atender áreas remotas e carentes do Brasil.

Profissionais do Mais Médicos só poderão atuar se aprovados no Revalida: "Nossos irmãos cubanos serão libertados”.

Incluir profissionais de educação física no programa de Saúde da Família, para combater sedentarismo, obesidade e suas consequências. Segurança Redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência.

Reformular o Estatuto do Desarmamento. Defende o direito à posse de arma de fogo por todos. Quanto ao porte de arma de fogo, já se posicionou a favor no caso de vigilantes e caminhoneiros. “Arma de fogo, mais que defender sua vida, defende sua liberdade tendo em vista uma proposta de um ditador de plantão".

Defende mudança no código penal para estabelecer a legítima defesa de fato: "você atirando em alguém dentro da sua casa ou defendendo sua vida ou patrimônio no campo ou na cidade, você responde, mas não tem punição".

Garantir o excludente de ilicitude para o policial em operação — ou seja, que os policiais não sejam punidos se matarem alguém em confronto.

Reduzir a maioridade penal para 17 anos por emenda constitucional. Segundo Bolsonaro, a redução da maioridade penal para 16 anos não seria aprovada no Congresso. "Nossa proposta é passar para 17 (anos), o futuro governo passa para 16 (anos). Vai devagar que você chega lá".

Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias.

Defende o fim das audiências de custódia.

Apoiar penas duras para crimes de estupro, incluindo castração química voluntária em troca da redução da pena.

Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro. Políticas sociais e direitos humanos Manter Bolsa Família e combater fraudes no programa. Criar o 13º para o Bolsa Família.

Crítico ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que "tem que ser rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem e à malandragem infantil".

Não demarcar mais nem um “milímetro” de terras indígenas. Economia e emprego Deixar para trás o comunismo e o socialismo e praticar o livre mercado.

Criar uma nova carteira de trabalho verde e amarela, em que o contrato individual prevaleça sobre a CLT. Os novos trabalhadores poderão optar, de forma voluntária, por um vínculo empregatício baseado na nova carteira de trabalho ou na tradicional (azul). Além disso, defende uma outra versão da CLT para o trabalhador rural. “O homem do campo não pode parar no Carnaval, sábado, domingo e feriado. A planta ali vai estragar”.

Não recriar a CPFM. A proposta é um recuo em relação ao que teria sido anunciado pelo economista Paulo Guedes em setembro, para uma plateia restrita. Guedes é definido por Bolsonaro como seu "Posto Ipiranga" da economia e futuro ministro da Fazenda.

Estabelecer uma alíquota única de 20% no Imposto de Renda — hoje, a alíquota aumenta de acordo com a renda. Isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. É contra taxação de grandes fortunas e heranças e contra novas tributações a empresários.

Criar o Ministério da Economia, que abarcará funções hoje desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. O economista Paulo Guedes seria o ministro desse “superministério”.

Privatizar ou extinguir cerca de 50 estatais. É contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e de Furnas. Também se posicionou contra a privatização do setor de geração de energia. No caso da Petrobras, afirmou que o “miolo deve ser conservado”, mas já admitiu a privatização "se não tiver uma solução" a respeito da política de preço dos combustíveis. "Temos que ter um combustível com preço compatível", disse.

Reduzir em 20% o volume da dívida pública por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União.

Eliminar o déficit público primário no primeiro ano de governo e convertê-lo em superávit no segundo ano.

Introduzir paulatinamente o modelo de capitalização para a Previdência. Bolsonaro já declarou que “o grande problema é o serviço público. O resto é combate à fraude e descaso".

Criar o Balcão Único, que centralizará todos os procedimentos para abertura e fechamento de empresas.

Tornar o Brasil um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio. Política e corrupção Não realizar uma nova Constituinte (para elaborar uma nova Constituição), desautorizando o que havia sido dito pelo candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, general Hamilton Mourão. Em 13 de setembro, Mourão havia declarado que era favorável à elaboração de uma nova Constituição, escrita por uma "comissão de notáveis", não por representantes "eleitos pelo povo". Além disso, em entrevista para a GloboNews, em 7 de setembro, Mourão admitiu a possibilidade de um "autogolpe" por parte do presidente com apoio das Forças Armadas. A respeito das declarações de Mourão, Bolsonaro disse em 8 de outubro: “Ele é general, eu sou capitão. Mas eu sou o presidente. O desautorizei nesses dois momentos. Ele não poderia ir além daquilo que a Constituição permite. Jamais eu posso admitir uma nova constituinte, até por falta de poderes para tal. E a questão de autogolpe, não sei, não entendi direito o que ele (Mourão) quis dizer naquele momento. Mas isso não existe”. E completou: “seremos escravos da nossa Constituição”.

Fazer uma mini-reforma política, que inclua uma mudança no processo de votação — Bolsonaro já se pronunciou diversas vezes a favor do retorno do voto impresso, combinado com a urna eletrônica. "Já nas eleições de 2020, nós vamos ter uma forma segura de votar, em que se possa fazer uma auditoria. A pessoa que for votar vai ter certeza de que votou naquela pessoa", disse Bolsonaro, após o primeiro turno.

Encaminhar para aprovação do Congresso “As Dez Medidas Contra a Corrupção”, propostas pelo Ministério Público Federal.

Não fazer indicações políticas para cargos públicos.

Cortar ministérios e nomear pelo menos 5 generais como ministros.

Extinguir o Ministério das Cidades e "mandar o dinheiro diretamente para o município". Política externa e meio ambiente Sepultar o Foro de São Paulo.

Fazer negócio com o mundo todo, sem viés ideológico. Dar prioridade a relações comerciais com nações como Israel, não com a Venezuela.

Não vai tirar o Brasil da ONU, ao contrário do que chegou a declarar. "É uma reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul", afirmou. Em seguida, disse que cometeu um falho e que não se referia à ONU, mas ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fez recomendação favorável à candidatura de Lula.

Revogar a lei de imigração e fazer campo de refugiados, para lidar com a migração de venezuelanos para o Brasil.

Pretende mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, assim como fez o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Pretende fechar a Embaixada da Autoridade Palestina no Brasil.

Extraditar o ex-ativista italiano Cesare Battisti, a quem chama de terrorista.

Reduzir alíquotas de importação e barreiras não tarifárias. Constituir novos acordos bilaterais internacionais.

Defende que o Brasil deixe o Acordo de Paris sobre o clima — assim como fizeram os Estados Unidos de Donald Trump.

Fundir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, o que colocaria "um fim na indústria das multas, bem como leva harmonia ao campo". O ministro seria indicado "pelas entidades dos produtores".

Durante a campanha de segundo turno, a reportagem compilou também as propostas de Haddad (neste link você vê a reportagem completa).

E para o primeiro turno, a BBC News Brasil havia preparado um especial com as propostas de todos os treze candidatos a presidente que concorreram - em ordem alfabética: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad, Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSol), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro, João Amoêdo (Novo), João Goulart Filho (PPL), José Maria Eymael (PSDC), Marina Silva (Rede) e Vera Lúcia (PSTU).

Para acessar a página com as propostas de todos os candidatos, clique aqui.