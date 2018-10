Saiba quem são os governadores eleitos no 2º turno

Direito de imagem Reuters

As eleições para governador estão sendo decididas no segundo turno em 13 Estados e no Distrito Federal – entre eles, os três maiores colégios eleitorais do País: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) libera os resultados da apuração em tempo real. Confira:

Amapá

O governador do Amapá, Waldez Góes, foi reeleito com 52,32% dos votos válidos - 96,81% das urnas foram apuradas. Seu adversário, João Capiberibe (PSB), teve 47,68% dos votos.

Distrito Federal

A partir de 1º de janeiro, o Distrito Federal será governado por Ibaneis Rocha, do MDB.

Ele venceu a disputa no segundo turno com 69,80% dos votos válidos - 99,94% das urnas já foram apuradas. Rodrigo Rollemberg (PSB) ficou com 30,20%.

Rio Grande do Norte

A petista Fátima Bezerra venceu no Rio Grande do Norte. Ela teve 57,46% dos votos válidos, contra Carlos Eduardo (PDT), que teve 42,54%. Segundo o TSE, 91% das urnas foram apuradas.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, o candidato do PSL, Comandante Moisés, venceu Gelson Merísio (PSD). Moisés teve 71,09% dos votos válidos. Marísio registrou 28,91%.

Sergipe

Com 85,6 % das urnas apuradas, o pleito já está decidido no Estado.

Belivaldo Chagas (PSD) foi reeleito governador com 64,36 % dos votos válidos. Ele concorria contra Valadares Filho (PSB).