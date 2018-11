'Fruta mais fedorenta do mundo' revolta passageiros e adia decolagem de avião na Indonésia

Direito de imagem Getty Images Image caption 'A fruta mais fedorenta do mundo', o durião, causou revolta entre passageiros de um voo

Uma fruta impediu que um avião indonésio decolasse. Sim, uma fruta.

Passageiros reclamaram do forte odor do durião, uma fruta oriental com aspecto semelhante ao da jaca. A fruta é macia, suculenta e sua semente pode ser torrada e comida como uma castanha.

Cerca de duas toneladas de durião estavam sendo transportadas no compartimento de carga do avião - que voaria de Bengkulu, na Indonésia, para a capital do país, Jacarta, na segunda-feira.

Os passageiros exigiram que a fruta fosse removida e houve brigas com comissárias de bordo.

No fim, a companhia aérea, Sriwijaya Air, cedeu e removeu os sacos de fruta da aeronave, que decolou uma hora depois do planejado.

Direito de imagem Amir Zidane Image caption Equipes de solo retiraram os sacos de fruta do compartimento de carga após protestos de passageiros

Após o episódio, a companhia aérea esclareceu que a legislação permitia as frutas fossem levadas no compartimento de bagagens.

"Não é ilegal carregar duriões no voo, contanto que estejam devidamente embrulhados, de acordo com as regulações do voo e carregados dentro do porão. Muitas companhias aéreas fazem isso", disse o representante Retri Maya ao jornal Jakarta Post.

A fruta é adorada na maior parte da Ásia, mas também é controversa. Há quem a ame e há quem a odeie.

Seu odor faz com que ela seja banida do transporte público, de hotéis e até de aviões, em determinados países.

'Quem quer enfrentar essa viagem?'

"Quando eu entrei no avião, senti imediatamente o cheiro de durião. Reclamei com a comissária de bordo, mas me disseram para completar um formulário de reclamação", escreveu o passageiro Amir Zidane no Facebook, em um post que narrou o drama.

Funcionários da tripulação asseguraram que o cheiro iria embora assim que o avião decolasse. Insatisfeito, Amir provocou os outros passageiros.

"Gritei: 'Quem nesse avião quer enfrentar essa viagem?'. Todos gritaram de volta: 'Eu não!'"

Segundo ele, outros passageiros começaram a reclamar. Alguns quase entraram em "confronto físico com membros da tripulação'".

No final, tiveram que deixar o avião enquanto funcionários retiravam o durião de lá.

O diretor do aeroporto de Bengkulu confirmou o incidente e disse que o aeroporto iria avaliar futuros casos do tipo para não causar "desconforto para os passageiros".

Fruta proibida

No ano passado, cientistas de Cingapura disseram ter descoberto a origem do odor do durião. Segundo eles, o cheiro é resultado de um gene presente na fruta.

"Nossa análise revelou que a produção volátil de enxofre é turbinada no durião, por isso a opinião de muitas pessoas de que o cheiro do durião tem um traço 'sulfuroso'", disse o geneticista Patrick Tan, que liderou o estudo publicado na revista acadêmica Nature Genetics.

Os pesquisadores disseram que o odor característico do durião serve a um propósito importante na natureza: ajudar a atrair animais para comê-lo e depois dispersar suas sementes.

