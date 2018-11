Direito de imagem PAulo Pinto/Fotos Públicas Image caption Black Friday chega à sua nona edição no Brasil

Quem não gosta de barganhar para conseguir um desconto?

Com a Black Friday nessa sexta-feira, as lojas e sites de comércio têm diminuído seus preços à medida que as vendas aumentam.

Porém, a Black Friday carrega um perigo: você pode acabar gastando um bom dinheiro em coisas que você não quer, nem realmente precisa.

Mas o que fazer para sobreviver ao caos das lojas lotadas e também ao desejo de comprar sem parar? A BBC listou algumas dicas

1 - Faça uma pesquisa e cuidado com a #BlackFraude

Antes de ir a uma loja, pesquise os preços na internet: veja se realmente o preço do produto caiu ou é uma "pegadinha", pois há lojas que aumentam os preços normais num período antes da promoção, e depois dão "descontos" no Black Friday (nas redes sociais, o fenômeno ficou conhecido pela hashtag #BlackFraude).

Também faça uma divisão por segmentos de produtos. Isso evita que você precise se deslocar muito pela cidade para fazer as compras.

Andando menos e passando por menos lojas, você talvez tenha menos distrações com produtos de que não precisa.

2 - Verifique as políticas de troca e devolução

Algumas lojas costumam restringir a devolução ou troca de produtos comprados em promoções. Se você mudou de ideia sobre uma compra, ou ganhou um presente e quer trocá-lo, é possível que encontre dificuldade.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, compras feitas fora de lojas físicas, como internet, catálogos ou telefone, podem ser canceladas no prazo de sete dias a partir da entrega do produto, mesmo que ele não apresente qualquer defeito.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), mesmo que a loja declare possuir uma política de trocas diferente no momento da venda, o direito de arrependimento em sete dias precisa ser respeitado, já que a troca e o arrependimento não se confundem.

3 - Analise seu desejo de compra

Antes de efetuar a compra, pense realmente se você está economizando dinheiro ou gastando com um produto de que você não precisa necessariamente.

Seja honesto consigo mesmo: você vai usar esse produto imediatamente? Ou vai colocá-lo em uma estante ou gaveta para um dia (que você não sabe quando) tirá-lo de lá?

Se for uma roupa, experimente antes e tome uma água ou chá. Se você ainda estiver pensando na peça, volte e compre.

4 - Use roupas confortáveis

Antes de sair às compras, coloque uma roupa confortável e prática. Imagine ter de amarrar os cadarços todas as vezes que você entrar em um provador de lojas de roupa.

5 - Roupas de grife

Os produtos mais caros e de grife historicamente são aqueles com maior queda nos preços. Talvez seja uma boa hora para adquirir uma bolsa nova ou um sapato chique por um preço mais barato.

6 - Chegue antes da multidão e leve água

Verifique qual o horário de abertura das lojas, pois às vezes elas mudam de horário na Black Friday. Tente chegar antes de elas ficarem cheias. Leve água para se hidratar.

