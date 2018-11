Reportagem da BBC News Brasil sobre uso de perfis falsos em eleições ganha Prêmio Petrobras

A reportagem "Investigação revela exército de perfis falsos usados para influenciar eleições no Brasil", da repórter Juliana Gragnani, da BBC News Brasil, foi uma das vencedoras do 5º Prêmio Petrobras de Jornalismo, um dos mais importantes do país, cujos ganhadores foram anunciados na noite da terça-feira.

O texto, que você pode ler clicando aqui, foi a primeira reportagem da série especial "Democracia Ciborgue", que, em dezembro do ano passado, revelou como exércitos virtuais de fakes foram usados para manipular a opinião pública principalmente nas eleições de 2014.

A série revelou que as candidaturas de políticos de diferentes partes do espectro político teriam sido beneficiados, entre eles o então candidato a presidente Aécio Neves (PSDB-MG), derrotado no segundo turno pela petista Dilma Rousseff, que se reelegeu.

No início de 2018, outra reportagem revelou como uma rede de fakes teria beneficiado Dilma anos antes, no pleito de 2010, para divulgar um blog com boatos sobre a campanha adversária, do tucano José Serra.

Não houve evidências de que os políticos soubessem que perfis falsos estavam sendo usados para favorecê-los.

Foram meses de investigação para o material, agraciado na categoria "Ciência e Tecnologia" da premiação. O trabalho foi reproduzido pelos principais veículos de imprensa brasileiros e ganhou uma versão em inglês, publicada no site da BBC inglesa.

O ganhador do prêmio principal da noite, escolhido entre os 36 trabalhos indicados nas 12 categorias, foi a série especial "Um Mundo de Muros - As Barreiras que nos Dividem", do jornal Folha de S.Paulo.

O 5º Prêmio Petrobras de Jornalismo recebeu um total de 2.159 inscrições.