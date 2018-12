Lula pode ser solto? Quais as consequências da decisão de ministro do STF sobre liberação de presos em 2ª instância

Direito de imagem Antonio Cruz/Agência Brasil Image caption Decisão liminar de Marco Aurélio foi tomada no último dia de trabalho antes do recesso do Judiciário

A decisão liminar do ministro Marco Aurélio de Mello, tomada nesta quarta, que determina a liberação de todas as pessoas detidas em razão de condenações em segunda instância, poderia afetar - em tese - cerca de 150 mil presos, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Banco Nacional de Monitoramento de Presos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), esse é o número de presos cumprindo execução provisória da pena, ou seja, sem condenação definitiva.

Dada individualmente por Marco Aurélio em resposta a uma Ação Declaratória de Constitucionalidade feita pelo PCdoB, a decisão do ministro é erga omnes, ou seja, vale para todos, segundo criminalistas e especialistas em direito constitucional.

A soltura, no entanto, não é imediata e não necessariamente afetará a todos. Cabe aos juízes de execução, responsáveis pelas prisões dos detidos, analisar cada caso para fazer cumprir a determinação e liberar os presos individualmente.

Além disso, a decisão de Marco Aurélio exclui aqueles presos que estejam sob medida cautelar - prisão preventiva ou temporária, por exemplo -, casos como o do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, e o do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

Segundo o professor de Processo Penal da PUC Marco Antonio Marques da Silva, a liminar de Marco Aurélio não é um "salvo conduto geral" para todos os presos que estão nas mesmas condições de Lula. "Não é uma determinação de imediata soltura", diz ele. Segundo o constitucionalista, apesar do efeito vinculante da determinação de Marco Aurélio, não há garantia de que ela vá ser cumprida pelos juízes.

Defesa do ex-presidente Lula já pediu que ele seja solto

Além disso, segundo o entendimento de alguns juristas, há a possibilidade de que o presidente do STF, Dias Toffoli, derrube a decisão diante de um recurso da PGR (Procuradoria-Geral da República).

"A meu ver, é a única forma dessa liminar ser derrubada", afirma Cristiano Maronna, presidente do IBCCrim, uma das entidades de direito que entrou como parte interessada na ação do PCdoB. "E não creio que isso vá acontecer, por causa do recesso (do Judiciário, que começou às 15h desta quarta)."

Segundo Silva, caberá justamente a Toffoli analisar os pedidos de reconsideração que devem chegar tanto da PGR quanto de partidos políticos e outras instituições durante o recesso.

"Em tese, num plantão, é o próprio presidente que decide essas questões contra a medida. Vai ficar nas mãos do Toffoli."

O professor critica o fato de o tema, alvo de várias discussões no plenário ao longo dos anos, ser decidido, mesmo que liminarmente, de forma individual.

"Se quer decidir, manda para a mesa. Não é assim, de forma isolada e individual, porque tem reflexo para todo o país. Uma das grandes questões que a imprensa e o judiciário internacionais apontam no Brasil é que a gente fica fulanizando - a decisão do ministro X, do ministro Y. Se é do Supremo tem que ser de toda corte."

O ministro Marco Aurélio argumentou em sua decisão que, embora o plenário do STF tenha decidido provisoriamente autorizar a prisão após condenação sem segunda instância, o julgamento definitivo está pendente há meses.

Esse posicionamento poderia ser usado como argumento por alguns juízes que desejem evitar a soltura, segundo Diego Werneck, professor de direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

"Não dá para saber se vai haver obediência uniforme a essa decisão - alguns vão obedecer, outros vão tirar argumentos inclusive da própria decisão, argumentando que ele mesmo está esperando uma decisão definitiva da questão em plenário", afirma.

"É muito difícil imaginar que uma decisão individual como essa, com esse nível de ousadia e descuido, vai ter obediência uniforme pelo juiz da execução."

Silva concorda com esse questionamento: "Como é uma decisão liminar e é individual, pode ser entendido que esse caso não se aplica ao ex-presidente Lula. Pode ser questionado como os 11 decidem de um jeito e um decide sozinho de outro."

Entidades que entraram como parte interessada na ação, no entanto, comemoraram a decisão.

"É uma questão constitucional, é uma cláusula pétrea da Constituição", afirma o advogado Hugo Leonardo, vice-presidente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa).

"A presunção de inocência está prevista no artigo 5: ninguém pode ser considerado culpado antes de trânsito em julgado (quando não há mais recurso) de sentença penal condenatória", afirma Maronna, do IBCCrim.

Longo embate no STF

O embate no STF sobre o tema se arrasta desde 2016, quando por 6 votos a 5, o plenário permitiu o cumprimento antecipado da pena.

A princípio, um novo julgamento da questão da prisão após condenação em segunda instância só estava marcado para 10 de abril. Marco Aurélio, porém, já demonstrou diversas vezes incômodo com a demora para que o caso fosse analisado pelo plenário.

Apesar de a Constituição Federal prever o cumprimento da pena somente após o esgotamento de todos os recursos, prevaleceu o entendimento de que a decisão de segunda instância é suficiente para determinar a prisão porque é ali que se esgota a análise de provas e do mérito do processo, enquanto nas cortes superiores cabem apenas discussões formais de aplicação das leis.

O julgamento de 2016, porém, foi liminar (provisório), de modo que a Corte ainda pode reverter a decisão no julgamento definitivo de duas ações declaratórias de constitucionalidade, cujo relator é Marco Aurélio.

A expectativa hoje é de que o placar tenha virado, pois o ministro Gilmar Mendes já declarou publicamente que mudou de posição e não votará mais pela permissão da prisão após condenação em segunda instância. Marco Aurélio cita essa mudança para justificar a decisão desta quarta.

Desde então, os ministros contrários à prisão antes do trânsito em julgado têm pressionado para que o caso seja definitivamente analisado pelo plenário da Corte. A resistência da presidente anterior, ministra Cármen Lúcia, em pautar essas ações para julgamento acabou abrindo espaço para que Lula fosse preso em abril. O petista teve seu pedido de habeas corpus rejeitado por 6 votos a 5, já que a maioria entendeu que estava em vigor a decisão de 2016 autorizando a prisão.

A expectativa é de que o Tribunal, no julgamento marcado para abril, adotará uma solução intermediária em que o cumprimento da pena ficará autorizado após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Operação Lava Jato

A defesa de Lula, que está preso na carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba desde abril, já pediu à Justiça a soltura do ex-presidente.

A juiza da 12ª vara responsável pelo caso de Lula é Carolina Lebos, mas quem está de plantão até dia 22 é o juiz José Antonio Savaris, que provavelmente decidirá sobre a situação do ex-presidente.

Lula cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão por condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. Ele ainda não foi condenado em última instância e nega as acusações. Segundo o PT, o motivo de sua prisão é político.

Procuradores da Operação Lava Jato criticaram a decisão do ministro Marco Aurélio. Em coletiva de imprensa em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa, afirmou que a medida "tem efeitos catastróficos sobre os efeitos da justiça penal no país".

Ele disse acreditar, porém, que a decisão será revertida antes que possa surtir resultados.

"Entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal que não vá resistir à análise do próprio Supremo."

Dallagnol afirmou que, atualmente, há 35 pessoas presas após condenações em segunda instância em decorrência da Lava Jato - e que, em tese, poderiam se beneficiar da decisão de Marco Aurélio.

