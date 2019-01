Direito de imagem Reprodução/Instagram Image caption Queiroz (à dir.) é ex-motorista e ex-segurança do senador eleito Flávio Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux decidiu suspender a investigação instaurada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que apurava as movimentações financeiras atípicas de Fabricio Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL).

A decisão de Fux atende a um pedido feito por Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Como o caso tramita em segredo de justiça e os detalhes da decisão do ministro não são públicos, a suspensão gerou uma série de dúvidas.

O que se sabe é que a decisão de Fux, assinada durante o plantão do tribunal, vale até que o relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, tome uma decisão. Isso deve ocorrer depois do recesso, que vai até o dia 31 de janeiro.

O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que a suspensão já foi determinada, mas que não se manifestará sobre o mérito da decisão porque o procedimento tramita em absoluto sigilo.

O advogado criminalista Thiago Turbay, sócio do escritório Boaventura Turbay Advogados, pondera que é difícil avaliar o caso exatamente pelo fato de o mérito da decisão ser desconhecido, mas aponta que há "uma estranheza" no processo.

"O primeiro ponto é que a decisão, relacionada a uma investigação, ocorreu em plantão - ou seja, em caráter de urgência", disse.

Turbay argumenta que, em geral, não é esse o procedimento adotado pelos tribunais nesse tipo de situação.

"Não é o que vemos nos pedidos no dia a dia", afirma. Segundo o advogado, os tribunais respondem às demandas de arquivamento em geral com o argumento de que "uma investigação não atinge a dignidade humana e, portanto, não precisa ter definição urgente".

"Além disso, há uma infinidade de habeas corpus ajuizados durante o plantão e há negativa do STF, que diz que não se encaixa em situação de urgência", acrescenta.

Outro ponto levantado por Turbay é o fato de a reclamação ter sido ajuizada pro Flávio Bolsonaro ainda como um futuro senador.

"São dois pontos de estranhamento. Primeiro, o senador não foi diplomado, então não é prerrogativa de foro. Ainda que já fosse senador e estivesse diplomado, o fato não tem relação estreita com sua atividade parlamentar, que nem começou", afirmou.

No ano passado, o STF decidiu, por unanimidade, restringir o foro privilegiado de deputados e senadores aos processos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo.

O caso

O Ministério Público do Rio de Janeiro investigava a movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz, apontada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo o relatório, as movimentações na conta de Queiroz entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 eram incompatíveis com seu patrimônio e ocupação.

Exonerado do gabinete de Flávio em outubro, Queiroz atuava como motorista e segurança do deputado, mas era servidor público cadastrado da Assembleia Legislativa do Rio, com salário de R$ 8.517, e acumulava rendimentos mensais de R$ 12,6 mil da Polícia Militar.

Convocado duas vezes a depor, Queiroz alegou problemas de saúde e não compareceu. Flavio Bolsonaro também foi chamado para depor e não se apresentou.

Em dezembro, após o caso ser revelado, Flávio Bolsonaro defendeu o ex-assessor em rede social. "Fabrício Queiroz trabalhou comigo por mais de dez anos e sempre foi da minha confiança. Nunca soube de algo que desabonasse sua conduta", escreveu no Twitter.

Depois, afirmou que Queiroz "relatou uma história bastante plausível (para a origem do dinheiro) e me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações".

Ao SBT, Queiroz disse que é "um cara de negócios" e que atua com compra e venda de carros.

Além de ex-funcionário de Flavio, Queiroz é policial militar e amigo de longa data do presidente eleito.

"Eu conheço o senhor Queiroz desde 1984, vão aí 34 anos. Depois nos encontramos, eu deputado federal e ele sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E continua uma amizade. Em muitos momentos estivemos juntos, em festas, em eventos, até porque me interessava que tivesse uma segurança policial ao meu lado", afirmou Jair Bolsonaro.

