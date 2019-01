Theresa May sobrevive à segunda ‘moção de desconfiança’ em pouco mais de um mês

A primeira-ministra britânica Theresa May sobreviveu a mais uma tentativa de derrubada do seu governo. Na tarde desta quarta (16), a Câmara dos Comuns rejeitou uma "moção de desconfiança" contra o governo, por 325 votos a 306.

Parlamentares "rebeldes" do Partido Conservador de May e do DUP votaram pela manutenção do governo de May. Na terça-feira (15), estes mesmos parlamentares foram contra o plano da primeira-ministra para o Brexit, ajudando a construir a maior derrota de um governo britânico da história recente.

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, disse que May comandava um governo "zumbi" e que tinha perdido o direito de governar o país. A votação desta tarde foi precedida por seis horas de debates, iniciados às 10h da manhã de hoje (no horário de Brasília).

Os trabalhistas não descartam a possibilidade de apresentar novas "moções de desconfiança" contra o governo de May.

Direito de imagem Reuters Image caption A premiê sobreviveu à 'moção de desconfiança' por apenas 19 votos de diferença

Após a votação, May disse que "continuaria a trabalhar para cumprir o compromisso solene feito ao povo deste país, de levar a efeito o referendo (de 2016) e sair da União Europeia".

Ela também convidou os líderes de todos os partidos da Casa dos Comuns para reuniões individuais a fim de debater os planos para o Brexit, mas pediu que eles viessem aos encontros com um "espírito construtivo". Estes encontros devem começar já na noite de hoje.

"Nós precisamos encontrar soluções que sejam possíveis de serem negociadas e que obtenham apoio suficiente desta Casa", acrescentou ela.

May também reiterou a promessa de voltar à Câmara dos Comuns na segunda-feira (21) para uma nova discussão sobre o Brexit.

"Esta Casa depositou sua confiança no governo", disse ela.

"Eu estou pronta para trabalhar com qualquer membro desta Casa para realizar o Brexit e para garantir que esta Casa continue detendo a confiança do povo britânico", disse May.

