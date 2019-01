O presidente Jair Bolsonaro faz sua estreia internacional nesta terça-feira em Davos, na Suíça.

Com a ausência de alguns dos principais líderes mundiais, como o presidente americano Donald Trump e da premiê britânica Theresa May, o brasileiro é um dos principais alvos de curiosidade e atenção do Fórum Econômico Mundial deste ano.

A expectativa é que o presidente defenda a abertura de mercados no Brasil e mencione reformas para reequilibrar a economia, como a da Previdência, e os planos de privatização.

Na quarta, Bolsonaro deve se reunir com o primeiro-ministro da Itália e o presidente da Suíça.

Acompanhe ao vivo seu discurso em Davos.