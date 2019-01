O que é a poluição do ar e quais os malefícios para nosso corpo?

A poluição do ar gera divertsos tipos de malefícios para o corpo humano.

A fumaça do escapamento dos carros, por exemplo, libera partículas no ar que podem penetrar no pulmão, corrente sanguínea e até chegar ao cérebro.

A mais perigosa delas é chamada PM 2.5. É uma pequena partícula, que chega a ser vinte vezes menor que um único grão de areia.

Algumas partículas maiores podem ficar presas no nariz. Já as menores conseguem penetrar no corpo. No cérebro, por exemplo, podem provocar o rompimento da conexão de células cerebrais.

Cientistas britânicos acreditam que a poluição do ar pode gerar efeitos sérios, como demência, ataque de coração e o encurtamento do tempo de vida.

Também pode causar problemas respiratórios, como asma, e prejudicar o desenvolvimento pulmonar de crianças.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!