Barragem em Brumadinho: o que se sabe sobre o rompimento até agora

A área atingida pelos rejeitos, em imagem feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas

Atualizado às 15h06.

Uma barragem se rompeu no começo da tarde desta sexta-feira, no município de Brumadinho, que faz parte da zona metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte.

Em nota divulgada no começo da tarde, a mineradora Vale disse que os rejeitos liberados pela barragem atingiram a área administrativa da empresa no local, conhecido como Mina Córrego do Feijão. A lama também teria atingido parte da comunidade da Vila Ferteco, nas proximidades.

Segundo a empresa, ainda não há confirmação sobre feridos - mas imagens feitas no local do acidente mostram pessoas sendo resgatadas na lama, com a ajuda de um helicóptero.

"A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens. A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e integrantes da comunidade", diz a nota.

À BBC News Brasil, o secretário adjunto de Saúde de Brumadinho, Geraldo Rodrigues do Carmo, disse que funcionários da mineradora relataram, por telefone, ter visto a lama atingir a portaria e o refeitório da empresa no horário do almoço. Ainda acordo com Carmo, além de concentrar a administração da Vale, Vila Ferteco abrigaria algumas casas ou sítios, mas não seria muito populosa.

Distância entre a barragem que se rompeu e o povoamento mais próximo

A secretária de Saúde não conseguiu enviar equipes para ajudar nos atendimentos pela dificuldade de acesso ao local. Nenhuma vítima chegou ao hospital municipal de Brumadinho até às 15h, mas, segundo o secretário, algumas pessoas já estariam sendo atendidas no município vizinho de Sarzedo, onde o acesso por terra não foi interrompido. No entanto, ele não confirma o número de feridos.

O governo de Minas Gerais informou que a Defesa Civil do Estado já enviou uma equipe para o lugar atingido, com o objetivo de ajudar no resgate das vítimas - ainda não há estimativa sobre o número de pessoas atingidas.

O batalhão do Corpo de Bombeiros mineiro enviou três helicópteros para a operação, que também conta com uma aeronave da Polícia Civil e outra do Exército.

A prefeitura de Brumadinho orientou os moradores a não se aproximar do leito do Rio Paraopeba, próximo à área atingida pelo desastre.

O museu privado a céu aberto de Inhotim, que também fica na região, anunciou que estava evacuando suas dependências como medida preventiva.

Há três anos, outra tragédia

Em novembro de 2015, outra barragem da Vale, na região de Mariana, também em Minas Gerais, se rompeu, matando 19 pessoas, destruindo totalmente três distritos - Bento

Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, esta última a 60 km de Mariana - e deixando milhares de pessoas desalojadas.

Administrada pela Samarco, a barragem de Fundão liberou 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, que desceram 55 km pelo rio Gualaxo do Norte até o Rio do Carmo e outros 22 até o Rio Doce.

A avalanche de lama percorreu 663 km de cursos d'água e atingiu 39 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo - o maior desastre ambiental do país.

