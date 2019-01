Brumadinho: as imagens do exaustivo resgate de um corpo preso em veículo coberto de lama

Quase três dias após o rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG), as equipes seguem em busca de desaparecidos – a esperança de encontrar vítimas com vida, no entanto, é cada vez menor. Até a manhã desta segunda-feira, 60 corpos haviam sido encontrados, sendo 19 deles identificados. Há ainda 292 pessoas desaparecidas.

O trabalho de uma equipe de resgate, iniciado na manhã desta segunda-feira, dá dimensão das dificuldades: cerca de 20 bombeiros e um cão farejador, auxiliados por um helicóptero, foram necessários para escavar o local onde havia um veículo – ainda não se sabia se uma van ou um ônibus ligado à Vale.

Apenas esse trabalho, próximo à região conhecida como Morro do Querosene, consumiu um dia inteiro. A equipe começou a retirada de materiais e escavação cerca de 8h e só conseguiu resgatar o primeiro corpo dos destroços afundados na lama por volta das 15h.

Acompanhe, na sequência de imagens abaixo, como foi o trabalho dos socorristas ao longo de oito horas.

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Região onde equipe suspeitava estar um veículo de grande porte foi devastada pela lama que vazou da barragem

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Bombeiros precisaram, inicialmente, abrir caminho

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Após 'limpar' a área, começaram oficialmente os serviços de escavação

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Munidos de pás e enchadas, eles começaram a cavar

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Um boi, perdido em meio à lama, foi resgatado – veterinários vieram para examiná-lo

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Helicóptero chegou com mais integrantes para a equipe, cordas e sacos pretos

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Pedaços da lataria do veículo começaram a ser retirados

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal entrega equipamento para auxiliar os bombeiros na busca

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Cão farejador ajuda equipes de resgate nas buscas

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Nenhum corpo encontrado em sete horas de operação

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Bancos do veículo são retirados da lama

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Por volta das 15h, socorristas retiram primeiro corpo do local

Direito de imagem Lucas Landau/BBC News Brasil Image caption Equipe aguarda helicóptero para levar o corpo encontrado

