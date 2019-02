Direito de imagem Reuters Image caption Fogo atingiu alojamento para atletas entre 14 e 17 anos de idade

Um incêndio no alojamento de jogadores de base do Flamengo em Vargem Grande, na zona oeste do Rio matou ao menos dez pessoas, de acordo com o Corpo dos Bombeiros.

O incêndio atingiu o centro de treinamento localizado no bairro de Vargem Grande, conhecido como Ninho do Urubu, em referência à ave-mascote do maior time do Rio. Atingiu o alojamento onde dormem jogadores na faixa de 14 anos de idade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há três sobreviventes feridos, um dele em estado grave. A identidade das vítimas não havia sido divulgada oficialmente até a publicação deste texto.

O Centro de Treinamento é recente, tendo sido construído em 2014, e teria uma estrutura moderna, usada tanto para o treinamento das categorias de base quanto pela equipe de futebol profissional. Homens do Corpo de Bombeiros continuam a trabalhar no local.

Um dia antes do incêndio, o forte temporal que acometeu o Rio na noite de quarta-feira teve forte impacto sobre a sede do Flamengo na Gávea, na zona sul do Rio, causando alagamento, derrubando árvores e destruindo estruturas.

Este texto será atualizado.