São Paulo terá edição brasileira de debate da BBC sobre fake news; inscreva-se

A BBC News Brasil convida você para participar do seminário Beyond Fake News - Em Busca de Soluções, que vai discutir o avanço da desinformação no Brasil e no mundo.

O projeto Beyond Fake News é realizado pelo Serviço Mundial da BBC, que transmite conteúdo em mais de 40 idiomas ao redor do mundo. O Brasil é o quarto país a receber a iniciativa, que já foi realizada na Índia, no Quênia e na Nigéria.

O evento é gratuito e aberto ao público por meio de inscrição disponível online. Será realizado em 12 de março (terça-feira), das 8h30 às 14h, no auditório do Centro Brasileiro Britânico (rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros), em São Paulo.

A fala de abertura será feita pelo diretor do World Service Group, Jamie Angus, e o evento terá representantes da academia, das redes sociais, do Jornalismo e da Educação.

No mesmo local, à tarde, entre 14h e 16h, a BBC News Brasil vai realizar um workshop sobre leitura crítica de notícias (media literacy) para professores como parte de uma nova iniciativa a ser divulgada no evento.

Para participar do seminário e/ou do workshop com professores, faça sua inscrição nos links disponíveis ao final deste texto.

Seminário BBC Beyond Fake News - Em Busca de Soluções

Data: 12 de março, das 8h30 às 14h

Local: Centro Brasileiro Britânico (rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros), em São Paulo

Programação (sujeita a alterações):

8h00 - 8h30: Recepção e café da manhã

8h30 - 9h20: O alcance da crise da desinformação no mundo e as iniciativas da BBC para combatê-la em diversos países, com Jamie Angus, chefe do World Service Group da BBC (em inglês, com tradução simultânea)

9h20 - 10h00: Quando conteúdo falso vira questão de vida ou morte, com a educadora paraense Lilia Melo, vencedora do prêmio Professores do Brasil, e o jornalista Rene Silva, criador e editor do jornal comunitário Voz das Comunidades, no Rio de Janeiro

10h00 - 10h30: O papel das autoridades contra a desinformação

10h30 - 10h50: BBC News Brasil lança sua iniciativa de alfabetização midiática e leitura crítica de notícias, com Silvia Salek, diretora de redação da BBC News Brasil

10h50 - 11h30: Intervalo e sessão interativa Blue Room. O Blue Room é formado por uma equipe de tecnologia da BBC internacional que estuda avanços, possibilidades e riscos da tecnologia no futuro da comunicação e da desinformação

11h30 - 13h10: Painel de discussão une educadores e jornalistas: Há uma crise de confiança na imprensa? Por onde passam as soluções? Quais as novas formas de se conectar com o público? Qual o papel da educação para promover a capacidade de leitura crítica das informações? - Com Renato Janine Ribeiro, professor da USP; Claudia Costin, diretora do CEIPE-FGV - Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais; Octávio Guedes, jornalista da GloboNews; Nathalia Arcuri, criadora do canal Me Poupe! no YouTube; e Yasodara Córdova, pesquisadora-sênior sobre desinformação e dados na Digital Harvard Kennedy School

13h10 - 13h15: Conclusões finais

13h15 - 14h00: Segunda sessão com Blue Room - a equipe de tecnologia da BBC internacional mostrará avanços, possibilidades e perigos da tecnologia no futuro da comunicação e da desinformação.

Inscrições gratuitas para o seminário neste link

neste link Educadores que queiram participar do workshop de Leitura Crítica de Notícias (a ser realizado das 14h30 às 16h do dia 12 de março) podem se inscrever aqui

Atenção: Só será permitida a entrada de participantes que tenham feito a inscrição nos links acima e que estejam portando documento com foto.

A entrada de participantes será limitada à lotação máxima do auditório.