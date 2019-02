Para Mourão, haverá distanciamento natural de filhos de Bolsonaro do governo

O general Hamilton Mourão concedeu uma entrevista exclusiva à BBC News Brasil na última quinta-feira em que comentou sobre a influência dos filhos do presidente Jair Bolsonaro no governo.

O vice-presidente disse acreditar que haverá um distanciamento político natural de Carlos, Eduardo e Flávio da administração do pai.

"(Carlos) está na vibe da campanha, isso vai diminuir", declarou Mourão.

O vice-presidente ainda comentou sobre a proposta de Reforma da Previdência enviada ao Congresso nesta semana, as denúncias de caixa 2 envolvendo integrantes do partido do presidente, o PSL e respondeu se pensa em se candidatar à Presidência.

Confira trechos da entrevista no vídeo acima.