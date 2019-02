Direito de imagem ABR Image caption Partidos de oposição entrarão com representação no MP contra o ministro Vélez por uso de slogan em carta

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, disse nesta terça-feira que errou ao pedir que escolas filmassem professores, alunos e funcionários cantando o hino nacional, sem autorização prévia, e que fosse lida uma carta de sua autoria que se encerrava com um slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos".

"Percebi o erro. Tirei esta frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com autorização dos pais", disse Vélez em visita ao Senado.

O Ministério da Educação (MEC) ainda informou que enviará às escolas do país uma nova versão da carta de Vélez sem o slogan de Bolsonaro. Questionado por jornalistas sobre a mensagem, Vélez apenas se limitou a dizer que ela "saiu de circulação".

Agora, a carta do ministro diz apenas: "Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração".

O MEC enviou na segunda-feira um comunicado a escolas públicas e privadas com um pedido que professores, alunos e funcionários fossem perfilados diante da bandeira nacional, se houver no local, para a execução do hino nacional e que fosse lida a carta de Vélez. Também solicitou que trechos destes momentos fossem gravados e enviados para o governo federal.

PT e o PSOL anunciaram que entrarão com uma representação no Ministério Público Federal por crime de responsabilidade contra Vélez, porque a reprodução do slogan de campanha do presidente configuraria "apropriação da coisa pública para interesses particulares".

Direito de imagem Reprodução Image caption Primeira versão da carta trazia slogan de campanha de Bolsonaro

Advogados e especialistas ouvidos pela BBC News Brasil criticaram o MEC pelo mesmo motivo. Também apontaram que a filmagem seria uma invasão de privacidade de quem fosse gravado, conforme estabelecido pela Constituição Federal e, mais especificamente para os estudantes, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

No entanto, o MEC manteve o pedido de gravação, mas, agora, ressalta que as escolas devem obter a autorização legal das pessoas filmadas ou de um responsável. "Após o recebimento das gravações, será feita uma seleção das imagens com trechos da leitura da carta e da execução do Hino Nacional para eventual uso institucional", esclareceu o ministério.

O ministério ainda disse em nota à BBC News Brasil que fez "pedido de cumprimento voluntário" e que "a atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais".

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!