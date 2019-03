Direito de imagem EPA Image caption Policiais diante de escola em Suzano; segundo autoridades, ataque foi feito durante o intervalo, quando os alunos se concentram fora das salas de aula

Um ataque a tiros à escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13), deixou ao menos oito mortos e outras 17 pessoas feridas.

Antes invadirem a escola, os dois jovens encapuzados atiraram no dono de um lava-rápido próximo ao local. Essa primeira vítima passa por uma cirurgia na Santa Casa em Suzano, mas não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Minutos depois, segundo a Polícia Militar de São Paulo, a dupla entrou pela porta da frente da escola e atirou em uma coordenadora pedagógica e em uma funcionária da escola.

O ataque foi feito durante o intervalo, quando os alunos se concentram fora das salas de aula. No horário do crime, só havia estudantes do ensino médio na escola.

Em seguida, os dois atiradores se encaminharam até o pátio da Professor Raul Brasil, onde atiraram em quatro alunos. Na sequência, se dirigiram ao centro de línguas dentro da escola, mas estudantes conseguiram se trancar na sala com a professora.

Foi neste momento, segundo a polícia, que os dois atiradores se suicidaram em um dos corredores da escola. Não há informações sobre as identidades dos atiradores ou das vítimas, bem como sobre as possíveis motivações do crime.

Autoridades diante de escola em Suzano

"É um atentado de alguém que não tem o domínio de suas próprias faculdades", afirmou Marcelo Vieira Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Durante o ataque, uma câmera de segurança registrou alunos fugindo pela porta da frente e até pulando o muro.

Armamento

De acordo com a Polícia Militar, os atiradores que atacaram na escola de Suzano utilizaram um revólver de calibre 38 e tinham jet loaders. Os jet loaders são acessórios plásticos dotados de uma mola que auxiliam a recarregar o tambor de um revólver com muito mais rapidez do é feito manualmente - cápsula por cápsula.

Direito de imagem Google

Apesar de a venda de armas ter restrições no país, o acessório pode ser encontrado facilmente em lojas e até mesmo online em sites de vendas. Nos anúncios, as peças são oferecidas por cerca de R$ 40.

Ainda de acordo com informações da PM, foram encontrados artefatos no local que podem ser explosivos. A escola foi evacuada.

Segundo o comandante-geral da polícia, os dois atiradores também estavam com uma besta e um arco e flecha.

"Foi a nossa cena mais triste que já vi na minha vida", afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a jornalistas na região da escola. Segundo ele, policiais chegaram à escola cerca de oito minutos após o início do ataque.

Alunos fugiram do ataque pelo portão ou pulando o muro

O Censo Escolar de 2017 aponta que a escola tem mais de mil alunos, que cursam do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

O governador se dirigiu à cidade para acompanhar o atendimento aos feridos.

Doria afirmou a jornalistas no local que ficou muito abalado com o que presencionou na escola. "Antes de tudo às vítimas, aos pais, aos familiares das crianças, dos funcionários e dos homicidas, a nossa solidariedade. Foi a nossa cena mais triste que já vi na minha vida."

Esta reportagem será atualizada conforme surgirem novas informações.

