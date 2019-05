'Ele tem sido um sonho': veja as primeiras imagens de Harry e Meghan com bebê real

O príncipe britânico Harry e Meghan, a duquesa de Sussex, não tiveram pressa em mostrar pela primeira vez o filho nascido nesta segunda, 6 de maio.

Em comparação a outros nascimentos recentes na realeza, foi tudo mais devagar. Eles levaram dois dias para colocar o herdeiro diante das câmeras.

"É mágico, é realmente incrível e tenho os dois melhores rapazes do mundo. Então estou realmente feliz", declarou Meghan.

A ex-atriz também afirmou que o bebê tem o temperamento "mais doce" e que é muito calmo.

"Ele tem sido um sonho, e esses dois dias foram especiais."

Já Harry disse que é algo emocionante ter o seu próprio "pacotinho de alegria".

Os novos pais também agradeceram as mensagens de carinho das pessoas.

Apesar de esta ter sido a primeira aparição do novo bebê real, os pais ainda não revelaram seu nome.

Esta é a primeira criança birracial da atual família real britânica - Meghan tem raízes negras por parte de mãe.

Antes do nascimento, circulavam informações de que Meghan não pretendia dar à luz no mesmo hospital, porque queria mais privacidade. Não houve uma confirmação oficial sobre o local onde o parto se deu, mas tudo indica de que foi nova residência do casal, a Frogmore Cottage, em Windsor, nos arredores de Londres.