O que esperar da audiência de Sérgio Moro no Senado

Direito de imagem Reuters Image caption Moro deve ser questionado sobre imparcialidade, referências a ministro do Supremo e autenticidade das mensagens

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa nesta quarta-feira de audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) para responder a perguntas sobre as mensagens que teriam sido trocadas por meio do aplicativo Telegram entre ele e procuradores da Lava Jato, à época em que Moro era juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, encarregado de julgar os casos apurados pela operação.

A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que a exposição de Sérgio Moro terá duração de 30 minutos. Em seguida, os senadores inscritos terão cinco minutos para perguntas. Sérgio Moro terá os mesmos cinco minutos para resposta, sendo possível réplica dos senadores e também tréplica de Moro.

A primeira expectativa em relação à audiência é que linha de argumento seguirá Moro. Desde que as trocas de mensagens começaram a ser divulgadas, Sérgio Moro mudou a tônica de sua defesa. Inicialmente, declarou não haver "nada ali" e, posteriormente, passou a questionar mais diretamente a veracidade das mensagens.

"Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato", disse Moro à imprensa, em nota, na noite de 9 de junho, quando o site The Intercept Brasil publicou as primeiras reportagens sobre supostos diálogos entre o então juiz federal e procuradores da operação Lava Jato.

Sérgio Moro disse ainda em sua conta no Twitter que há "muito barulho" por causa das "supostas mensagens obtidas por meios criminosos". "Leitura atenta revela que não tem nada ali apesar das matérias sensacionalistas."

Em 12 de junho, a força-tarefa enfatizou a chance de manipulação no conteúdo. "A divulgação de supostos diálogos obtidos por meio absolutamente ilícito, agravada por esse contexto de sequestro de contas virtuais, torna impossível aferir se houve edições, alterações, acréscimos ou supressões no material alegadamente obtido. Além disso, diálogos inteiros podem ter sido forjados pelo hacker ao se passar por autoridades e seus interlocutores".

Em 14 de junho, Moro classificou como um "descuido" seu ter indicado uma possível testemunha de acusação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao procurador-chefe da operação, Deltan Dallagnol, por meio de um aplicativo de troca de mensagens.

"Eu recebi aquela informação, e aí sim, vamos dizer, foi até um descuido meu, apenas passei pelo aplicativo. Mas não tem nenhuma anormalidade nisso. Não havia uma ação penal sequer em curso. O que havia é: é possível que tenha um crime de lavagem e eu passei ao Ministério Público", disse o ministro em Brasília.

'Imparcialidade'

Um dos principais eixos de questionamento, vindo principalmente de parlamentares petistas, deve ser a "imparcialidade" da Lava Jato, alvo de debate nas reportagens publicadas.

Na última terça-feira, em nova reportagem sobre os supostos diálogos, o site The Intercept Brasil afirmou que Moro teria questionando a força dos indícios - e a conveniência política - de investigações contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Direito de imagem AGÊNCIA SENADO Image caption FHC (dir.) com Aécio Neves (PSDB) em 2014: ex-presidente ainda não se pronunciou sobre o vazamento

"Tem alguma coisa mesmo séria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco?", teria dito Moro a Dallagnol por volta das 9h da manhã. "Caixa 2 de 96?", continua Moro. "Em pp (princípio) sim, o que tem é mto fraco", responde Dallagnol. "Não estaria mais do que prescrito?", questiona Moro. "Foi enviado para SP sem se analisar prescrição", responde Dallagnol. "Suponho que de propósito. Talvez para passar recado de imparcialidade", continua Dallagnol. "Ah, não sei. Acho questionável pois melindra alguém cujo apoio é importante", diz Moro.

Sérgio Moro divulgou uma nota por meio da assessoria de imprensa do Ministério da Justiça.

O ministro começa dizendo que "não reconhece a autenticidade das supostas mensagens obtidas por meios criminosos, que podem ter sido editadas e manipuladas, e que teriam sido transmitidas há dois ou três anos".

Fux

Suposta menção de Moro e Dallagnol ao ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux também deve ser alvo de questionamentos no Senado.

"Reservado, é claro: O Min Fux disse espontaneamente que Teori (Zavascki) fez queda de braço com Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele rs. Mas os sinais foram ótimos (...)", teria dito Deltan em mensagem encaminhada a Moro.

O juiz teria respondido: "Excelente. In Fux we trust ("Em Fux nós confiamos", em tradução livre)."

O ministro não comentou as supostas mensagens.

'Hackers'

Parlamentares da base do presidente Jair Bolsonaro na Casa devem levantar discussões sobre a ilegalidade com que as supostas mensagens teriam sido obtidas.

Moro e os procuradores da força-tarefa reiteram em todos os comentários públicos sobre o caso a "origem ilícita" das informações.

"Sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site Intercept neste domingo, 9 de junho, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores. Assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo", disse o grupo em 9 de junho.

O site jornalístico, por sua vez, não confirma que os dados teriam sido hackeados. Segundo o The Intercept Brasil, as conversas estavam em "um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas".

O veículo destaca que o material chegou antes da notícia de que o celular de Moro foi invadido por hackers - o agora ministro disse que informações pessoais e outros conteúdos não foram capturados.

'Showzinho'

Direito de imagem BBC/REPRODUÇÃO Image caption O ex-presidente Lula durante depoimento ao juiz Sérgio Moro em maio de 2017

Na noite do dia 14, supostas mensagens divulgadas reforçariam a proximidade entre o então juiz Sergio Moro e os responsáveis pela acusação do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, no caso do tríplex do Guarujá. A suposta conversa indica que Moro teria pedido aos procuradores do MPF (Ministério Público Federal) para contestar as contradições no depoimento de Lula à Lava Jato, em 10 de maio de 2017.

Segundo o conteúdo publicado pelo site, o hoje ministro da Justiça Moro teria sugerido ao então procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima que o órgão divulgasse um comunicado expondo o que ele considerava contradições no depoimento de Lula.

"Talvez vcs devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele", teria escrito Moro às 22h12 do dia 10 de maio de 2017. "Por que a Defesa (de Lula) já fez o showzinho dela", completou.

Para a defesa do ex-presidente Lula, as supostas mensagens reproduzidas pelo The Intercept mostram um "conluio" entre Moro e os investigadores, para "atuarem politicamente condenando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um processo sem provas".

