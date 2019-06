Moro no Senado: veja ao vivo audiência sobre vazamentos

Pule YouTube post de TV Senado Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de TV Senado Direitos da imagem TV Senado TV Senado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa nesta quarta-feira de audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) para responder a perguntas sobre as mensagens que teriam sido trocadas por meio do aplicativo Telegram entre ele, então juiz federal, e procuradores da Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept.

A sabatina está marcada para começar às 9h de Brasília

Um dos principais eixos de questionamento, vindo principalmente de parlamentares petistas, deve ser a "imparcialidade" da Lava Jato, alvo de debate nas reportagens publicadas.

Moro nega qualquer ato que denote imparcialidade e questiona a veracidade das mensagens. Para entender melhor o que está em jogo, leia aqui:

