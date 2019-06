STF inicia julgamento de habeas corpus de Lula

Direito de imagem MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images Image caption Ex-presidente foi preso em 7 de abril de 2018

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou há instantes o julgamento de dois habeas corpus apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos pedidos, a defesa de Lula argumenta que o ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, é inimigo do ex-presidente. Não estaria, portanto, apto a julgá-lo.

Se os pedidos da defesa forem acolhidos, todas as decisões de Moro em relação a Lula precisariam ser anuladas, inclusive a condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP), ocorrida em julho de 2017.

Um dos resultados possíveis da sessão de hoje é a soltura do ex-presidente, que está preso desde o dia 7 de abril de 2018.

O pedido mais antigo da defesa de Lula já começou a ser votado pela Segunda Turma no final do ano passado - o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

Há dois votos contrários ao pedido do ex-presidente, dos ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia.

Direito de imagem TSE Image caption Gilmar Mendes devolveu o processo à pauta no começo deste mês, pouco depois de o site The Intercept revelar supostas trocas de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato

Ainda precisam votar o próprio Mendes e os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Mendes devolveu o processo à pauta no começo deste mês, pouco depois de o site The Intercept revelar supostas trocas de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato quando o atual ministro ainda era juiz.

Ao longo do dia de ontem, especulou-se sobre um possível adiamento no julgamento dos pedidos de Lula. A ministra Cármen Lúcia divulgou uma nota para negar que tivesse alterado a ordem de julgamento dos casos.

Neste momento, o ministro Edson Fachin lê seu relatório sobre o caso.

Mais informações em instantes.

