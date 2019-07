Briga de facções deixa ao menos 52 mortos em presídio no Pará

Direito de imagem Google

Um confronto entre presos deixou ao menos 52 mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará.

De acordo com o governo paraense, 16 deles foram decapitados e os outros tinham sinais de sufocamento. Os presidiários chegaram a fazer dois agentes penitenciários de reféns, mas estes foram soltos logo após o massacre.

Segundo o governo, os assassinatos ocorreram durante uma briga entre duas facções que dividem o presídio: Comando Classe A e Comando Vermelho.

Integrantes do Comando Classe A aproveitaram o momento em que as celas são destrancadas no início da manhã para invadir o espaço do Comando Vermelho, atear fogo nas celas e matar os rivais.

O secretário da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), Jarbas Vasconcelos, disse que nem todos os corpos tinham sido retirados do presídio até o fim da manhã.

"Nós encontramos corpos decapitados e os outros mortos por asfixia. Não tiramos todos porque o local ainda está quente. É uma unidade antiga, em formato de contêiner", afirmou.

De acordo com Vasconcelos, os relatórios do serviço de inteligência do presídio não apontaram nenhum possível ataque entre as facções.

"Elas ocorrem no sistema como um todo e diariamente nós transferimos presos (para evitar um confronto)", afirmou.

