Justiça aceita transferência de Lula para São Paulo

A juíza Carolina Lebbos aceitou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, seja transferido para uma prisão em São Paulo.

A decisão atende a um pedido da Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, que argumentou não ter condições de abrigar Lula de maneira satisfatória.

Segundo a Superintendência, a presença do ex-presidente fez com que várias pessoas passassem a se aglomerar em torno do prédio da PF em Curitiba, o que demandava "atuação permanente dos órgãos de segurança de forma a evitar confrontos".

A PF diz ainda que "toda a região reve sua rotina alterada"; e que "as dependências de custódia de presos da unidade policial são muito limitadas e não se destinam à execução de penas ou mesmo à permanência regular de presos", pois teriam sido projetadas apenas para o "acolhimento de presos provisórios ou em decorrência de medidas cautelares".

A decisão foi publicada no sistema da Justiça Federal na manhã desta quarta-feira (7/8).

