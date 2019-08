A cronologia do sequestro de 3h30 na ponte Rio-Niterói

Direito de imagem EPA Image caption Uma refém, que foi libertada antes do desfecho, acabou desmaiando ao descer do ônibus

Após cerca de três horas e meia de tensão, acabou o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói, com a morte do sequestrador por um atirador da Polícia Militar.

Segundo os policiais, nenhum dos cerca de 30 reféns ficou ferido.

Eis os principais momentos do episódio:

5h25: Horário estimado em que um homem de camiseta branca e máscara faz reféns em um ônibus da viação Galo Branco, que rumava de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao Estácio, no centro da cidade.

6h06: A primeira menção no Twitter sobre o caso, mesmo antes do anúncio oficial, foi feita por uma mulher que seria passageira de um ônibus que seguia atrás do veículo parado na Ponte Rio-Niterói.

Pouco depois, a imprensa começa a noticiar e a transmitir ao vivo os acontecimentos e a operação policial subsequente.

6h29: A Polícia Militar fluminense confirma que se trata de uma tomada de reféns na ponte e diz que Bope (batalhão de operações especiais) assumirá as negociações. A primeira refém é liberada.

8h35: Em entrevista à BandNews, o coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, diz que está em curso uma negociação "tensa" com o sequestrador, pedindo que ele liberte os reféns, e diz que uma das estratégias possíveis é o uso de snipers (atiradores de elite), a depender de decisão tomada pelo policial "gerente da crise".

Direito de imagem Reproducao Image caption Imagens feitas de dentro do ônibus sequestrado começam a circular por grupos no WhatsApp

8h42: O governador do Rio, Wilson Witzel, diz via Twitter que está acompanhando o caso.

8h56: Seis vítimas já haviam sido liberadas, segundo a PM. Uma delas desmaiou logo que desceu do ônibus.

9h02: São ouvidos disparos em direção ao sequestrador, e atiradores do Bope comemoram.

9h18: Polícia Militar confirma fim da operação e a morte do sequestrador. "O Tomador de Refém foi neutralizado por um atirador de precisão do #BOPE e todos os reféns foram libertados ilesos", afirmou em tuíte.