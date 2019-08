'Extremamente triste e perturbador': repórter da BBC sobrevoa queimadas na Amazônia

A bordo de um avião do Greenpeace, o repórter da BBC Will Grant sobrevoou áreas de queimada na Amazônia.

As imagens aéreas mostram as chamas na Floresta Nacional de Jacundá, em Rondônia. O norte do Estado é uma das áreas mais atingidas pelas queimadas.

As queimadas na Amazônia tomaram grande proporção e viraram alvo de discussão internacional. O presidente Jair Bolsonaro decidiu mandar tropas do Exército para combater o fogo ao mesmo tempo em que o G7, bloco que reúne líderes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, anunciou um pacote de pelo menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 91 mi) para ajudar a conter as queimadas e a recuperar a floresta.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 78,3 mil focos de incêndio foram registrados apenas neste ano no Brasil - crescimento de mais de 80% em comparação a 2018. Do total de casos deste ano, 52,6% foram registrados na Amazônia.