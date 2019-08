'Tivemos que correr do fogo': avanço de chamas em Rondônia surpreende equipe da BBC

A repórter Camilla Veras Mota esteve nos últimos dias em Rondônia e no Amazonas para acompanhar de perto as queimadas que ocorrem na região amazônica.

Na última semana, o assunto ganhou repercussão internacional, em razão do aumento da onda de queimadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 78,3 mil focos de incêndio foram registrados apenas neste ano no Brasil - crescimento de 84% em comparação a 2018. Do total de casos deste ano, 52,6% foram registrados na Amazônia.

A repórter da BBC compartilha neste vídeo suas impressões do que viu em primeira mão e o que ouviu dos moradores das cidades visitadas por ela sobre esta situação, além de explicar como os bombeiros vêm trabalhando para tentar conter as chamas.

Camilla conta ainda como um dos aspectos que mais chama a atenção é a velocidade com que o fogo avança - e como isso pegou a equipe da BBC de surpresa e deu um susto na repórter.

