Assista aqui a encontro de Bolsonaro com governadores da Amazônia

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está reunido com governadores dos Estados da Amazônia para discutir medidas contra as queimadas que assolam as florestas da região.

Há uma grande expectativa para reunião porque Bolsonaro havia dito, em sua conta no Twitter, que anunciaria "a verdade sobre o que os outros querem com essa rica região".

Na noite passada, houve sinais do vindos do Palácio do Planalto de que o Brasil recusaria a ajuda de US$ 22 milhões anunciada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em nome do G7 (o clube dos sete países mais desenvolvidos do mundo), para ajudar no combate aos incêndios na região. Mas no decorrer desta terça, Bolsonaro disse que poderia avaliar se aceitaria a oferta de ajuda desde que Macron "retirasse insultos" feito a ele.

"Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que fez à minha pessoa. Primeiro, me chamou de mentiroso. E depois, informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberto na Amazônia", declarou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.