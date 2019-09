Marvel vs. Crivella: autor da HQ alvo do prefeito do Rio tem no currículo 'Grey's Anatomy' e 'Sex and the City'

Direito de imagem Bienal do Livro/Divulgação Image caption Fiscais foram à Bienal do Livro do Rio em busca dos quadrinhos com beijo gay

A carreira do americano Allan Heinberg, criador da coletânea em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças, que nesta sexta-feira (06/09) ganhou atenção no Brasil depois que o prefeito do Rio Marcelo Crivella tentou impedir que fosse vendida na Bienal do Livro, vai muito além do universo das HQs.

O escritor de 52 anos, nascido em Tulsa, Oklahoma, tem em seu currículo megasucessos na TV e no cinema.

Heinberg foi produtor do bem-sucedido Mulher Maravilha (2017), que arrecadou US$ 821,8 milhões em bilheteria no mundo todo e é protagonizado pela israelense Gal Gadot, além dos seriados Grey's Anatomy (2005), um dos dramas mais populares da televisão americana, além de Sex and the City (1998), seriado da HBO estrelado por Sarah Jessica Parker.

A coletânea, de autoria de Allan Heinberg e do desenhista Jim Cheung, chegou às bancas no Brasil em abril e traz uma cena de dois personagens masculinos se beijando. Segundo o prefeito, a cena seria "conteúdo sexual para menores".

Mais cedo, em nota, a Prefeitura informou que estava cumprindo o Estatuto da Infância e do Adolescente e ameaçou cassar a licença da Bienal

A Bienal respondeu, por meio de um comunicado, que não irá retirar os livros e que dá voz a todos os públicos, "sem distinção, como uma democracia deve ser". E que os consumidores podem receber seu dinheiro de volta se não gostarem de sua compra.

Direito de imagem Reprodução Image caption Trecho do quadrinho com o beijo gay questionado por Crivella

No universo dos quadrinhos, Heinberg foi o criador dos dois personagens que causaram polêmica: Wiccano e Hulkling. Ele os lançou na série Jovens Vingadores, da Marvel Comics.

O escritor também criou uma história em cinco partes da Liga da Justiça para a DC Comics junto com Geoff Johns em 2005. Também escreveu uma série de quatro edições da HQ da Mulher Maravilha. De acordo com o site IMDb, ele deixou de escrever os quadrinhos quando ficou difícil conciliar o trabalho com sua atribulada carreira na TV.

Já o ilustrador dos quadrinhos, Jim Cheung, é um desenhista britânico de quadrinhos mais conhecidos por trabalhar em histórias da Marvel, como Novos Vingadores, Illuminati, Jovens Vingadores e Vingadores.

Direito de imagem Reprodução Image caption Capa do volume reunido dos quadrinhos A Cruzada das Crianças

A edição especial que desagradou Crivella conta a trajetória de Wiccano e seu irmão Célere, que precisam da ajuda da Feiticeira Escarlate para descobrir informações sobre seu passado, em uma jornada que envolve seus colegas dos Jovens Vingadores e grandes vilões da Marvel, como Dr. Destino e Magneto.

