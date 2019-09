O que se sabe sobre o incêndio em hospital que deixou 11 mortos no Rio

Direito de imagem Reuters Image caption Pelo menos onze pessoas morreram no incêndio que atingiu o Hospital Badim

Um incêndio atingiu o Hospital Badim, no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, deixando pelo menos onze mortos, conforme noticiado pela imprensa brasileira.

Os pacientes foram retirados às pressas da unidade - e alguns chegaram a receber atendimento em leitos improvisados na calçada de ruas próximas, antes de serem transferidos de ambulância para outros hospitais.

Os próprios funcionários do hospital ajudaram a carregar os equipamentos médicos para fora do prédio.

Direito de imagem AFP/Getty Images Image caption Funcionários do hospital ajudaram a retirar equipamentos hospitalares do prédio

Em nota, a direção do hospital, que é particular, informou que o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito no gerador de um dos prédios.

"Ao que tudo indica, um curto-circuito no gerador do prédio 1 do hospital provocou um incêndio, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo", informou o Hospital Badim em sua página no Facebook.

Direito de imagem EPA Image caption Bombeiros controlaram as chamas em cerca de duas horas

O fogo teria começado por volta das 18h30, e foi controlado pelos bombeiros cerca de 2 horas depois.

Ao todo, 103 pessoas estavam internadas na unidade no momento do incêndio. E, de acordo com a direção do hospital, "a brigada de incêndio iniciou a evacuação do prédio, mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros".

De acordo com a imprensa brasileira, pelo menos onze pessoas morreram em decorrência do incêndio.

Ainda não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas.

Direito de imagem AFP/Getty Images Image caption Alguns pacientes chegaram a receber atendimento em leitos improvisados na calçada de ruas próximas

De acordo com a direção do Hospital Badim, os pacientes estão sendo transferidos para o Hospital Israelita Albert Sabin, também no Maracanã, e para outras unidades da região.

O hospital disponibilizou o número de whatsapp 97101-3961 e o email suportefamiliares@badim.com.br para que os parentes dos pacientes que estavam internados na unidade entrem em contato para receber informações sobre sua localização.

