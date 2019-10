Quem são os voluntários que combatem incêndios na Amazônia

Muitos dos incêndios florestais na Amazônia vêm sendo debelados por grupos de bombeiros voluntários.

A BBC foi até o distrito de Alter do Chão, no Pará, acompanhar a rotina de um desses grupos.

Há duas semanas, um incêndio de grandes proporções ocorreu na Floresta em Alter do Chão, localizada em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informaram os brigadistas à imprensa local, as chamas atingiram uma grande área da mata nativa. Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) também foi enviada ao local para dar apoio.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!