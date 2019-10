Os milagres 'extra-oficiais' de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil

Direito de imagem Acervo Osid Image caption Fora os milagres reconhecidos, há milhares de relatos de graças alcançadas com a intercessão de Irmã Dulce

Há 12 anos, Milena Vasconcelos deu à luz seu primeiro e único filho, João Victor. Na sala de parto, a cesariana foi realizada sem contratempos e, ao fim da cirurgia, mãe e bebê estavam bem. Então, já no quarto da maternidade, teve início a sequência de eventos que Milena até hoje conta com vívidos detalhes.

Por volta das 14h do dia 21 de setembro de 2007, uma súbita palidez denunciava que algo ia mal. Era uma hemorragia incontrolável, que levou a mãe à UTI. Dali em diante, os médicos fizeram todos os procedimentos possíveis para tentar frear o sangramento, mas parecia impossível.

Com a noite já posta, Eulália Garrido, mãe de Milena, recebeu a notícia que mais temia: no que rezava a medicina, nada mais poderia ser feito para evitar a morte da filha. Eulália, então, agarrou-se a outra reza. Agarrou-se a Irmã Dulce.

Pegou um postal da freira baiana que Milena carregara consigo durante toda a gestação e o escondeu sob o travesseiro. Em seguida, falou para que todos os presentes pudessem ouvir: "Agora, quem vai operar é você, Irmã Dulce!".

"Eu lembro bem, era como se estivesse saindo de um túnel. Eu sentia uma mão enrugada me puxando e a luz voltando. Em 15 minutos, o sangramento parou, como se nada tivesse acontecido", conta Milena, cake designer (confeiteira) que aos 43 anos hoje vive com boa saúde junto a João Victor em Irecê, região central da Bahia.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Milena (dir.) conta que sua mãe pediu à Irmã Dulce que salvasse a vida da filha

Oficialmente, este caso não é considerado um milagre, mas está entre os milhares de relatos de graças supostamente alcançadas com a intercessão da freira que, em breve, passará a se chamar Santa Dulce dos Pobres, tornando-se assim a primeira santa (ou santo) nascida no Brasil.

Conhecida nas ruas de Salvador como o Anjo Bom da Bahia, ela terá a santidade declarada pelo Papa Francisco no Vaticano, dia 13 de outubro, em uma cerimônia marcada para as 5h (horário de Brasília).

Apenas 27 anos após a sua morte, trata-se da terceira canonização mais rápida da história da Igreja Católica. Os santos mais "ágeis" são o Papa João Paulo 2º (canonizado nove anos após a morte) e Madre Teresa de Calcultá (19 anos).

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Postal da freira baiana que Milena carregou durante toda a gestação

Graças espalhadas

Para que Irmã Dulce virasse santa (o que muitos devotos já consideram faz tempo), dois milagres atribuídos a ela precisaram ser oficializados pela Igreja Católica. O primeiro foi em 2011, a partir de um caso semelhante ao de Milena. Este ano veio a revelação do segundo milagre: um homem que voltou a enxergar após 14 anos de cegueira.

Antes de serem objeto do processo que oficializou os milagres, estes dois casos chegaram às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) como os de outras tantas pessoas que, mesmo sem o carimbo do Vaticano, consideram-se beneficiadas por milagres.

O Memorial de Irmã Dulce guarda mais de 13 mil relatos que começaram a chegar em 1992, ano da sua morte.

Direito de imagem Victor Uchôa/BBC Image caption O Memorial de Irmã Dulce guarda mais de 13 mil relatos de graças alcançadas

Nos armários de aço que abrigam as histórias, há casos de todos os Estados brasileiros e diversos países, como Argentina, Uruguai, Espanha, Itália e Filipinas. São cartas, bilhetes deixados no Memorial por visitantes, registros em livros de depoimento também disponíveis no Memorial, recados transcritos das redes sociais e e-mails, incluindo aqui as mensagens enviadas através de um espaço no site das Osid criado exclusivamente para este fim.

Com uma trombose cerebral, um homem dado como morto de repente se recupera. A mulher desenganada, sem explicação médica, volta ao convívio da família. A infecção generalizada da criança, de uma hora pra outra, mostra-se curada. Os nódulos na tireóide, num lapso, somem.

Histórias como essas se sucedem pasta após pasta, somando-se a fotos, cópias de exames, prontuários médicos e manuscritos mais ou menos detalhados. É como percorrer um labirinto de segredos de vida, expostos pela certeza dos remetentes de que os desfechos ali descritos só foram possíveis graças à Irmã Dulce.

"Tem pessoas que vem aqui fazer seus relatos pessoalmente. Elas sentam-se nessa sala e contam o que tem de mais íntimo, se abrem totalmente, porque realmente acreditam que foram agraciadas por um milagre. Eu me emociono todas as vezes", diz (já emocionada) Carla Silva, museóloga que gere o arquivo de relatos das Osid.

Ela lembra que há também fatos inusitados, como de pessoas que, ao longo dos anos, ficaram um tanto chateadas por seus casos não terem virado processos de comprovação de milagre. "Tem gente que fica zangada. Quer saber por que a graça do outro foi melhor que a graça dela!"

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Mãe de Milena era voluntária das Osid e trabalhou ao lado da Irmã Dulce por anos

Fé

Milena nunca passou por tal aborrecimento. Sua mãe, Eulália, aquela que pediu a intercessão de Irmã Dulce, era voluntária das Osid e trabalhou ao lado da freira por anos. Logo, sabia que havia um caso semelhante já sendo analisado pelo Vaticano – e que terminou reconhecido como o primeiro milagre, em 2011.

Graças à atuação da mãe, já falecida, Milena conviveu com Irmã Dulce desde a infância e sempre a teve como referência nas orações. Mas, após sua própria experiência, a devoção só aumentou. "

Eu rezo diante da imagem dela duas vezes ao dia. E tenho imagens pela casa toda. Onde a gente olha, tem Irmã Dulce. É boneca, caneca, foto, tudo".

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Objetos temáticos estão espalhados pela casa de Milena, que diz ter escapado da morte após intervenção da freira

De Eulália, Milena herdou uma relíquia de Irmã Dulce e um costume: com a fronha usada pela então freira no leito de morte, ela passou a visitar pessoas enfermas para, em oração, pedir a melhora. Um dos agraciados, afirma Milena, foi seu sogro, que se recuperou bem após uma fratura na coluna, virou devoto de Irmã Dulce e hoje é quem toma conta da fronha — e segue visitando doentes.

Hábito semelhante está na rotina do empresário Mauro Feitosa Filho, que tem 30 anos e vive em Fortaleza, onde nasceu. Ele também visita pessoas enfermas com relíquias de Dulce (um véu e um pedaço do osso da freira) e até organiza missas para que devotos cheguem perto das relíquias. Mas, como essa relação começou?

Quando Mauro tinha 13 anos, exames detalhados apontaram que havia em seu cérebro um tumor do tamanho de um ovo, com todas as características de ser maligno. Para piorar, a massa tumoral estava espalhada e enraizada, o que impossibilitava sua inteira remoção, devido aos riscos de graves danos cerebrais.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Quanto tinha 13 anos, Mauro (centro) foi diagnosticado com um tumor no cérebro; sua recuperação foi considerada o primeiro milagre atribuído a Irmã Dulce

Levado pelos pais para São Paulo e internado no Hospital Albert Einstein, Mauro teve a cirurgia marcada, mas foi atingido por escarlatina, doença infecciosa rara no Brasil, o que impediu o imediato procedimento.

Ele conta que, enquanto os médicos esperavam sua recuperação para operá-lo, uma amiga dos pais enviou de Fortaleza uma imagem de Irmã Dulce, que sequer era conhecida pela família. Sem nada a perder, todos mergulharam em aproximadamente dez dias de oração com pedidos à freira.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Mauro deu o nome de Dulce a sua primeira filha, para expressar gratidão por milagre

"A cirurgia foi marcada de novo e a previsão era que durasse 19 horas. Mas, quando o médico abriu minha cabeça, o tumor estava totalmente diferente do que os exames mostraram. Estava solto e encapsulado, deu pra tirar inteirinho. Depois de três horas, a cirurgia acabou", relata Mauro, que não precisou nem mesmo fazer tratamentos como radioterapia. "Quando eu acordei da anestesia, já podia ficar em pé na UTI".

Este caso chegou a ser considerado nas investigações do primeiro milagre atribuído a Irmã Dulce, mas, para o empresário, o maior milagre daquele episódio foi a transformação de seu pai, hoje já falecido.

Mauro Feitosa, o pai, virou embaixador das Osid no Ceará e, seguindo os passos de Dulce, chegou a construir um centro de acolhimento de pessoas em situação de rua em Fortaleza. Com as relíquias hoje guardadas pelo filho, também visitava enfermos cotidianamente. "Foram muitos milagres que a gente viu com essas visitas!", assegura o filho.

Saudável, Mauro é motociclista e praticante de kite surfe. Além disso, registrou em cartório — literalmente — o tamanho da sua gratidão à freira baiana. Há um ano e meio, nasceu sua primeira filha, batizada Dulce.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Antes de milagre, familiares de Danilo Guimarães chegaram a comprar jazigo em cemitério de Aracaju

Jazigo vazio

Entre tantos relatos de graças, o caso de Danilo Guimarães chama atenção porque seus parentes, desenganados pelos médicos, chegaram a comprar seu jazigo em um cemitério particular de Aracaju.

Em maio de 2011, já diagnosticado com diabetes, Danilo, então com 56 anos, contraiu uma infecção no pé direito, que precisou ser amputado. Ainda no hospital, a infecção se espalhou e toda a perna teve que ser retirada. Mesmo assim, a infecção seguia latente, os rins de Danilo já não respondiam e ele entrou em coma, o que levou os médicos a darem o aviso: havia poucas horas de vida.

Desolados, esposa e filhos iniciaram os trâmites necessários para a despedida, a começar pela compra do jazigo. Até que a filha Danielle, professora de arte, lembrou de uma reportagem que assistira dias antes, sobre a beatificação de Irmã Dulce.

"Eu sou uma pessoa muito terrena. Tenho minhas crenças, mas não tenho necessariamente uma religião. Só que naquele momento eu lembrei da reportagem e reuni a família toda em frente ao hospital. Rezamos juntos e pedimos à Irmã Dulce. Depois disso, mesmo com as negativas dos médicos, algo me dizia que ele ia ficar bem", recorda Danielle.

Na visita seguinte, a professora imaginava que veria o pai ainda em coma, mas, para sua surpresa, já encontrou Danilo conversando na UTI e perguntando o resultado de um jogo do Vasco da Gama.

"E aí, depois de cinco dias sem conversar com ninguém da família, meu pai falou: 'quem me salvou foi ela. Foi Irmã Dulce. Ela tava aqui cuidando de mim no pé da cama. Eu vi'", recorda Danielle.

Danilo morreu quatro anos depois, vítima de um ataque cardíaco, mas a professora guarda com alegria as lembranças do convívio com o pai depois daquele 25 de maio de 2011, quando, ela tem certeza, Irmã Dulce intercedeu por ele.

Direito de imagem Acervo Osid Image caption Milagre que levou à canonização da Irmã Dulce foi a recuperação da visão do maestro José Moreira

Os milagres reconhecidos

Se os depoimentos que lotam os arquivos das Osid são milagres "extra-oficiais", existem dois sobre os quais, para o Vaticano, não cabe discussão.

O mais recente, que levou à canonização da Santa Dulce, deu novo brilho aos olhos do maestro baiano José Maurício Moreira, de 50 anos, que vive em Recife.

Vitimado por um glaucoma aos 23 anos, Maurício teve os nervos óticos gradativamente deteriorados. Enquanto isso, preparou-se para o breu, fazendo cursos de braile, de mobilidade e de tarefas domésticas sem a visão. Até que, em 2000, ela foi completamente embora.

Durante 14 anos, o maestro nada viu. Não conhecia nem mesmo as feições da esposa Marise, a quem foi apresentado após a cegueira se instalar completamente.

Então, na madrugada de 11 de dezembro de 2014, a dor causada por uma conjuntivite viral lhe fez rogar para Irmã Dulce, cuja devoção herdara dos pais e avós, que eram admiradores e chegaram a fazer doações para os trabalhos de caridade da freira.

"Eu tenho na cabeceira uma imagem de Irmã Dulce, que era de minha mãe. Eu peguei essa imagem e botei no olho, porque eu estava com muita dor. Meu olho estava uma bolha de sangue. Eu não pedi para enxergar, porque sabia que era impossível. Eu só pedi pra ela aliviar aquela dor da conjuntivite."

Na manhã seguinte, Marise saiu e deixou Maurício com compressas de gelo nos olhos. De repente, conta ele, seus dedos começaram a aparecer ante a visão. "Eu fiquei assustado. Era como se a nuvem que eu enxerguei por anos estivesse se dissipando", lembra o maestro, em meio a um pranto emocionado.

E quando Marise voltou pra casa? "Eu abracei ela, cheguei bem perto do rosto e falei: 'nega, mas tu é linda viu!'. E ela sem entender nada".

Detalhe: exames recentes mostram que os nervos óticos de Maurício continuam destruídos, como confirma o médico-cirurgião Sandro Barral, integrante da comissão científica que analisou o caso para o Vaticano. "O impressionante é que qualquer médico que olhar os exames vai afirmar que ele não pode enxergar. As lesões são muito extensas. Mas ele enxerga", diz o médico.

Para ser validado pelo Vaticano, este caso passou por três etapas de avaliação: análise de peritos médicos (que deram o parecer científico), de teólogos e, finalmente, a aprovação final do colégio de cardeais, tendo sua autenticidade reconhecida de forma unânime em todos os estágios.

Uma graça só é considerada milagre se contemplar quatro características: a instantaneidade, que assegura que a graça foi alcançada logo após o apelo; a perfeição, que garante o atendimento completo do pedido; a durabilidade e permanência do benefício e seu caráter preternatural (não explicado pela ciência).

"Minha ficha ainda não caiu. Minha mãe dizia que tinha certeza que Irmã Dulce viraria santa. É pena que ela não esteja aqui pra ver que isso está acontecendo e que o filho dela é o miraculado", diz José Maurício, que estará no Vaticano para a cerimônia de canonização.

Direito de imagem Acervo Osid Image caption Claudia foi a primeira pessoa oficialmente miraculada com intercessão da baiana

Claudia Cristina dos Santos não estará no Vaticano, mas também é personagem central no roteiro que levou à canonização de Santa Dulce. Foi ela a primeira pessoa oficialmente curada com intercessão da baiana — e seu caso passou por idêntico processo de verificação.

Moradora de Malhador, no interior de Sergipe, Claudia teve seu segundo filho, Gabriel, em 2001. Logo após o parto, na Maternidade São José, em Itabaiana, a servidora pública começou a sofrer com uma forte hemorragia, que durou mais de 15 horas.

Numa sucessão de procedimentos médicos, Claudia passou por três cirurgias, inclusive a retirada do útero. Nada adiantava.

O padre José Almí foi chamado para fazer a unção da enferma. Mas, em vez disso, o padre, portando um santinho de Irmã Dulce, optou por reunir os familiares e amigos de Claudia numa oração por sua vida, com pedidos de intercessão da freira. De uma hora pra outra, o sangramento parou.

"Se hoje estou viva, é graças a Deus e à intercessão dela", diz Claudia.

"Irmã Dulce viveu para ajudar as pessoas e mesmo após a morte, ela segue ajudando. Eu fico feliz e muito emocionada por fazer parte dessa história. Eu estou aqui por um milagre dela. E tenho certeza que muitas outras pessoas já passaram por isso", conclui.

Direito de imagem Acervo Osid Image caption Maria Rita Pontes, a Irmã Dulce, nasceu em 1914, em Salvador

A trajetória da primeira santa brasileira

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, em breve Santa Dulce dos Pobres, nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador. Filha de uma família de classe média, perdeu a mãe aos 7 anos, tendo sido criada pelo pai junto com quatro irmãos e irmãs.

Desde cedo, já demonstrava aptidão para a caridade e, ainda na adolescência, dava comida e fazia curativos em pessoas em situação de rua na porta de casa, em Nazaré, no Centro da capital baiana.

Apaixonada por futebol e torcedora do Esporte Clube Ypiranga — time da classe popular e de enorme sucesso na Bahia no início do século XX —, Maria Rita formou-se para o magistério em dezembro de 1932.

Direito de imagem Acervo Osid Image caption Em 1935, Irmã Dulce dá início a seu trabalho assistencial em comunidades carentes, sobretudo nos Alagados

Dois meses depois, realiza seu grande sonho naquele momento: entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no Convento de Nossa Senhora do Carmo, em São Cristóvão (Sergipe). Consagrada freira em agosto de 1933, adota o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Dali, retorna à cidade natal, onde constrói sua trajetória de dedicação aos mais pobres.

Em 1935, Irmã Dulce dá início a seu trabalho assistencial em comunidades carentes, sobretudo nos Alagados, conjunto de palafitas que havia na Baía de Todos os Santos, no bairro de Itapagipe, de perfil operário.

Após criar um posto médico para moradores da região, funda em 1936 a União Operária São Francisco — a primeira organização operária católica do Estado, que deu origem ao Círculo Operário da Bahia.

A partir de então, a freira passa a recolher doentes pelas ruas de Salvador, especialmente na região da Cidade Baixa. Durante mais de uma década, ela ocupa diversos espaços da cidade com estes enfermos, tendo que sair após sucessivas expulsões.

Até que, em 1949, sem ter onde alojar 70 doentes, Irmã Dulce consegue autorização da sua superiora e ocupa um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio, do qual era integrante. Dali não mais saiu.

Sem vergonha para pedir doações por todo canto da capital baiana, Irmã Dulce foi expandindo sua ocupação a partir do galinheiro e, em 1959, inaugurou no mesmo local a Associação Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). No ano seguinte, já estava erguido o Albergue Santo Antônio, que anos depois daria lugar ao hospital de mesmo nome.

Franzina, mas cheia de energia, a freira batia em todas as portas — do pequeno comerciante ao grande empresário. Assim, criou relações nos mais diversos espectros sociais e políticos. "Não entro na área política, não tenho tempo para me inteirar das implicações partidárias. Meu partido é a pobreza", disse em certa ocasião.

Direito de imagem Acervo Osid Image caption A partir dos anos 1930, a freira passou a recolher doentes pelas ruas de Salvador

Assim, conseguia manter entre os doadores das Osid nomes como o do empresário Mamede Paes Mendonça, do banqueiro Ângelo Calmon e dos ex-governadores da Bahia Lomanto Júnior, Juracy Magalhães e Antônio Carlos Magalhães. O ex-presidente José Sarney também era seu fiel doador e, em 1988, chegou a indicar Irmã Dulce para o Prêmio Nobel da Paz.

A freira baiana — agora santa — morreu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos, no mesmo quarto do Convento Santo Antônio em que dormiu por mais de cinco décadas.

Hoje, a entidade criada por ela é um dos maiores organismos de saúde do Brasil e oferece atendimento 100% gratuito, mantendo-se através de repasses do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios estatais, venda de produtos e doações de empresas e pessoas físicas.

Há, no entanto, um déficit entre a receita que chega pelos repasses do SUS e as despesas geradas pelos atendimentos. Por isso, somente em 2018, o balanço das Osid foi fechado com um prejuízo de aproximadamente R$ 11 milhões.

"O ano passado foi bem difícil. As doações são o que nos socorrem e amenizam um pouco a situação", diz Sérgio Lopes, assessor corporativo da entidade. Segundo ele, as doações correspondem a 5% da receita.

Direito de imagem Arquivo Osid Image caption Irmã Dulce era incansável ao pedir doações para seus doentes: batia nas portas, do pequeno comerciante ao grande empresário

De janeiro a agosto deste ano, apontam os relatórios das Osid, o prejuízo da operação ficou em R$ 5,2 milhões, com estimativa de chegar perto de R$ 8 milhões até dezembro.

"Nossa expectativa é ir diminuindo gradativamente esse prejuízo com o aumento de repasses e doações, especialmente com a canonização. Já percebemos esse movimento após o anúncio do Vaticano. Tem gente que não pode doar dinheiro, mas oferece trabalho voluntário, prestação de serviços. Dizemos sempre que o maior milagre de Irmã Dulce é este complexo, que só fez crescer mesmo após sua morte".

Anualmente, as Osid realizam cerca de 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais na Bahia, somando o complexo em Salvador e unidades públicas de saúde geridas pela organização no interior do Estado.

No local onde havia o antigo galinheiro, hoje fica uma praça de convivência do Hospital Santo Antônio, que realiza mais de 2 mil atendimentos por dia e 12 mil cirurgias anuais. Ali, as estruturas erguidas por Irmã Dulce seguem ativas ao lado de unidades recentes, como a de Alta Complexidade em Oncologia.

Neste mesmo complexo, trabalham 3 mil pessoas, incluindo 300 médicos, além de cerca de 300 voluntários.

