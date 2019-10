Prédio de sete andares desaba e deixa ao menos um morto em bairro nobre de Fortaleza

Direito de imagem Google Street View Image caption Prédio que desabou em área nobre de Fortaleza

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um prédio de sete andares desabar na manhã desta terça-feira (15/10) no bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação ainda busca identificar se há pessoas sob os escombros. Carros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil estão no local. De acordo com moradores da região, o desabamento ocorreu por volta das 10h30.

Funcionários de empresas próximas ao edifício disseram à BBC News Brasil que a área está isolada e eles não conseguem se aproximar do local. Os entrevistados, que trabalham em uma clínica e uma agência de eventos a uma quadra do prédio, disseram não ter ouvido o barulho do desabamento, mas relatam a movimentação de helicópteros e ambulâncias na região.

Diversas ambulâncias deixaram o local do desabamento a caminho de hospitais da região.

Mais informações em breve

