Reforma no prédio que desabou em Fortaleza foi registrada por engenheiro um dia antes da tragédia

Ao menos uma pessoa morreu após prédio desabar em área nobre de Fortaleza

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), Emanuel Maia Mota afirmou em entrevista à BBC News Brasil que foi registrada ontem uma Anotação de Responsabilidade Técnica informando uma reforma no Edifício Andréa, que desabou na manhã hoje em Fortaleza. Uma morte foi confirmada.

O edifício de sete andares desabou nesta manhã, deixando oito feridos no bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.

A anotação de responsabilidade é instrumento para identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados por profissionais ou empresas, como foi o caso da reforma no edifício.

De acordo com Maia, a anotação entrou ontem nos registros do Crea-CE em nome de um engenheiro que informava que ele seria o responsável por uma reforma executada no prédio, sem especificar em que área seria esta obra, ou a duração do trabalho.

"Na anotação de responsabilidade, o profissional apresenta o serviço e assume a responsabilidade sobre ele", diz o presidente da entidade. De acordo com o presidente, geralmente a anotação de responsabilidade técnica é apresentada nos primeiros dias da obra, ou concomitantemente à execução.

Emanuel Maia Mota diz que agora o Crea vai passar dados sobre o edifício em relatório às autoridades

Segundo ele, o episódio reforça a necessidade de contratar profissionais responsáveis para qualquer tipo de obra. A partir de agora, o Crea vai repassar os dados sobre o edifício em um relatório e encaminhar às autoridades responsáveis.

O Crea irá também montar uma comissão para apurar a responsabilidade sobre o caso, e se houve falhas ou negligências que culminaram no desabamento.

Feridos

Segundo os bombeiros, os feridos foram resgatados de dentro da estrutura que desabou. Ainda não foi confirmado se a pessoa que morreu foi retirada de dentro do prédio ou foi atingida pelo desabamento na área externa.

A corporação tem uma lista com o nome de nove pessoas que estão desaparecidas e que podem estar sob os escombros. Carros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil estão no local. De acordo com moradores da região, o desabamento ocorreu por volta das 10h30.

Segundo bombeiros que trabalham na área do desabamento, o prédio tem poucas crianças. A maior parte dos moradores é formada por casais e idosos. Eles estimam que boa parte dos moradores não estavam no local por conta de o desabamento ter ocorrido em horário comercial.

Segundo bombeiros e pessoas que moram na região, alguns andares têm quatro apartamentos e outros, como a cobertura, têm duas unidades. O andar térreo possui apenas colunas e um estacionamento.

Cães do canil do corpo de bombeiros foram mobilizados e estão na região para ajudar nas buscas. Eles devem aguardar, porém, até que seja feita a primeira parte da limpeza dos escombros e seja garantida a limpeza da área.

