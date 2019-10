Procuradora do caso Marielle diz a jornalistas que porteiro mentiu ao mencionar casa de Bolsonaro

Direito de imagem Ricardo Senra/BBC News Brasil Image caption Bolsonaro concede entrevistas a jornalistas durante viagem à Arábia Saudita

Uma promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro disse a jornalistas na tarde desta quarta-feira (30/10) que o porteiro mencionado ontem em reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, mentiu em seu depoimento à Polícia Civil do Rio. O porteiro disse aos investigadores que uma pessoa na casa de Jair Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, autorizou a entrada do ex-PM Élcio Vieira de Queiroz no local, na tarde de 14 de março de 2018. Horas depois, durante a noite, Élcio e outro ex-PM, Ronnie Lessa, teriam assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A promotora Simone Sibilio disse a jornalistas de diferentes veículos que teve acesso à planilha da portaria do condomínio e também ao registro de áudio do interfone. Segundo ela, o material mostra que o porteiro interfonou para a casa 65, de Ronnie Lessa — e teria sido ele a autorizar a entrada de Élcio, e não alguém na casa de Bolsonaro. No depoimento, o porteiro disse ter identificado a voz que atendeu o interfone como sendo a do "Seu Jair" — versão agora contestada pelo Ministério Público.

