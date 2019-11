As reações do mundo político à decisão do STF que abre caminho para libertar Lula

Direito de imagem Juca Varella/Agência Brasil Image caption Condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente cumpre pena em Curitiba

Em decisão desempatada pelo ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) vetou por 6 votos a 5 que réus sejam presos para cumprimento de pena antes do trânsito em julgado dos processos, ou seja, antes que estejam esgotados todos os possíveis recursos a instâncias superiores.

O julgamento no Supremo abre o caminho para a soltura de até 4.895 presos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre eles, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nas redes sociais, a repercussão sobre o julgamento aparece em diversas hashtags relacionadas ao tema que figuravam nos trending topics por volta das 22h, como #PrisaoEm2InstanciaSim, #LulaLivre e #STFSigaAConstituicao.

Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril de 2018, por determinação do juiz Sergio Moro, que ordenou a execução provisória da pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex em Guarujá (SP). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) avaliou a questão e reduziu a pena para 8 anos e dez meses.

A prisão foi executada com base na decisão do STF que autorizou prisões após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça, em 2016 — o julgamento desta quinta reverteu o entendimento.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pontuou, sobre a decisão do STF, "que o Congresso pode mudar isso; enquanto não, cada caso concreto dependerá dos juízes que condenaram e não do STF... Mãos lavadas: a questão continua."

Pule Twitter post de @FHC O STF decidiu que a regra do Código Penal que requerer “trânsito em julgado” é constitucional. O Congresso pode mudar isso; enquanto não, cada caso concreto dependerá dos juízes que condenaram e não do STF... Mãos lavadas: a questão continua. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) 8 de novembro de 2019

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disseram que não vão comentar a decisão do STF no momento. A mesma posição foi adotada pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação de Lula, Fernando Haddad, disse que o STF já declarou que a a condução coercitiva de Lula foi ilegal, que o vazamento das conversas com a Dilma foi ilegal e que o impedimento de que Lula tomasse posse como ministro foi manipulado. "Falta declarar: a suspeição de Moro por parcialidade".

Pule Twitter post de @Haddad_Fernando O STF já declarou que:

1) a condução coercitiva de Lula foi ilegal;

2) o vazamento das conversas com a Dilma foi ilegal;

3) o impedimento de que Lula tomasse posse como ministro foi manipulado.

Falta declarar:

4) a suspeição de Moro por parcialidade. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 8 de novembro de 2019

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), afirmou, em seu perfil no Twitter, que "Soltam bandidos e desarmam o cidadão. Pobre do brasileiro...", disse, sem detalhar a quem se referia.

Seu irmão, Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro e também filho do presidente Jair Bolsonaro, comentou com um "Meu Deus!" um tuíte do PSOL comemorando a decisão do STF.

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) chamou o voto do ministro Dias Toffoli de "uma vergonha" e uma surpresa, já que ele havia se posicionado, em 2016, pela prisão após 2ª instância.

"Como presidente do STF, deveria se posicionar pelo bem supremo DO BRASIL, e não tomar uma decisão que pode trazer insegurança jurídica ao país". "Toffoli perdeu a melhor oportunidade de sua vida de mostrar que pensa NO BEM DO PAÍS, e não na sua história passada", afirmou a deputada.

Pule Twitter post de @CarlaZambelli17 Mar/2019: STF manda crimes conexos à Justiça Eleitoral.

Mai/2019: STF valida indulto do Temer.

Out/2019: STF cria regra sobre alegações finais e gera anulações na Lava Jato.

Nov/2019: STF rasga a própria jurisprudência e acaba com a Prisão em 2ª Instância.#STFVergonhaNacional — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) 8 de novembro de 2019

Pule Twitter post 2 de @CarlaZambelli17 É uma vergonha o voto do Ministro Dias Toffoli.



Uma surpresa, já que ele havia se posicionado, em 2016, pela Prisão em 2ª Instância.



Como Presidente do STF, deveria se posicionar pelo bem supremo DO BRASIL, e não tomar uma decisão que pode trazer insegurança jurídica ao país. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) 8 de novembro de 2019

Cerca de uma hora antes do fim do julgamento, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) criticava a fala de Toffoli durante o voto, que indicava que ele proibiria as prisões antes do trânsito em julgado. "É triste ver que o Brasil segue firme de mãos dadas com a impunidade".

Pule Twitter post de @joicehasselmann É triste ver que o Brasil segue firme de mãos dadas com a impunidade. Agora o Ministro Toffoli lê seu voto e tudo indica que a prisão em 2a instância JÁ ERA! Com o cenário que se desenha Lula será solto. VAMOS NOS UNIR E LUTAR POR JUSTIÇA NO CONGRESSO. #PrisaoEm2InstanciaSim — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) 7 de novembro de 2019

Hoje deputado federal, Julian Lemos (PSL-PB) coordenou a campanha de Bolsonaro no Nordeste nas eleições de 2018 e era um dos deputados mais próximos do presidente — hoje, ele está ao lado de Luciano Bivar (PSL-PE), na disputa interna do partido.

À BBC News Brasil, ele disse que esta quinta-feira foi "um grande dia para a impunidade, e um triste dia para a Justiça" — segundo ele, a decisão será um estímulo ao crime, e favorecerá os crimes de colarinho branco. Lemos também disse acreditar que, mesmo que Lula se torne candidato, não será competitivo.

"O Brasil hoje não aguenta outro governo de esquerda, independentemente de se é o Lula, o Ciro (Gomes, do PDT), a Marina (Silva, da Rede), não é isso que o Brasil hoje almeja. Se não, o Bolsonaro não tinha sido eleito", afirmou.

Fora do país, o recém-eleito presidente da Argentina, Alberto Fernández , também se manifestou. "Valeu a pena a demanda de tantos!", comemorou, usando a hashtag #LulaLivreAmanhã!.

Pule Twitter post de @alferdez El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes.



Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años.



¡Valió la pena la demanda de tantos!



¡#LulaLivreAmanhã! pic.twitter.com/vVEx0SC3LM — Alberto Fernández (@alferdez) 8 de novembro de 2019

Em nota, o presidente da Associação Nacional do Ministério Público (Conamp), Victor Hugo Azevedo, afirmou que o STF tomou decisão equivocada ao reverter a atual jurisprudência que autoriza o início da execução da pena após condenação em 2ª instância.

Major Olímpio, líder do PSL no Senado, afirmou que "mais uma vez ministros do STF votaram a favor de criminosos e quem sofre com isso é a população".

"6x5 contra o povo brasileiro, fazendo do Brasil o país da impunidade! FESTA DA BANDIDAGEM!", tuitou o senador.

O senador Renan Calheiros disse que o STF acertou na decisão. "Prisão antes do fim dos recursos virou mecanismo político de tortura e pressão".

"Lamento a decisão do STF e reafirmo a preocupação do Ministério Público brasileiro com o provável retrocesso jurídico, que dificulta a repressão a crimes, favorecendo a prescrição de delitos graves, gerando impunidade e instabilidade jurídica", afirma.

Para o ex-senador Cristóvam Buarque (Cidadania-DF), a soltura do ex-presidente Lula seria uma boa notícia — mas não da forma como foi feita pelo Supremo Tribunal Federal.

"A prisão do Lula é ruim para a imagem do país no exterior e para a política interna. Eu desejo ver o Lula livre, mas não desta forma. O Lula vai ser libertado ao custo da liberdade de pessoas que não merecem", disse ele à BBC News Brasil.

Ex-ministro da Educação no governo do petista, Cristóvam disse ainda acreditar que a soltura do ex-presidente diminuirá a polarização na sociedade — e não o contrário.

"O Lula cresceu na prisão. A liberação diminui a figura dele, pela forma como foi feita. Como o que o Lula solto vai acirrar os ânimos? Acho que o Lula solto vai ter menos espaço na mídia que o Lula preso", disse, acrescentando que a soltura do ex-presidente encerra a narrativa sobre "preso político". "Ele será solto como um preso comum", diz.

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) escreveu em sua conta no Twitter que o Congresso precisa priorizar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição 410, de 2018, que prevê a prisão após condenação em segunda instância e que está sendo aprecida pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados .

"Na CCJ, há a PEC 410, que um grupo de deputados tem obstruído. Vamos unir os parlamentares que entendem a necessidade de pormos fim ao sistema cruel de impunidade que grassa no país. Bóra trabalhar!", disse.

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP), autor da PEC 401, afirmou que, "agora com a decisão do Supremo, precisamos nos unir para acelerar esse processo e ir pra votação #PrisãoEm2ªInstânciaJá".

A presidente do PT, Gleisi Hoffman, exaltou a decisão do STF ao dizer que ela fortalece a democracia e a Constituição, que estão, ao seu ver, "ameaçadas pelo governo de extrema-direita".

"Também reconheceu, depois de 1 ano e 7 meses, que Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui. Seguiremos lutando pela justiça, que é anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá", escreveu a deputada federal pelo Paraná.

Pule Twitter post de @gleisi STF hj fortaleceu a democracia e a Constituição, ameaçadas pelo governo de extrema-direita. Também reconheceu, depois de 1 ano e 7 meses, q Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui. Seguiremos lutando pela justiça, q é anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) 8 de novembro de 2019

O ex-candidato à Presidência pelo partido Novo, João Amoedo, afirmou que "Infelizmente o STF tomou uma decisão contrária a um Brasil sem impunidade".

"Cabe agora ao Congresso reverter e possibilitar, mais uma vez, a possibilidade de prisão em segunda instância. A bancada do NOVO fará sua parte, defendendo um Brasil mais seguro e sem impunidade", escreveu no Twitter.

Pule Twitter post de @joaoamoedonovo Infelizmente o STF tomou uma decisão contrária a um Brasil sem impunidade.



Cabe agora ao Congresso reverter e possibilitar, mais uma vez, a possibilidade de prisão em segunda instância.



A bancada do NOVO fará sua parte, defendendo um Brasil mais seguro e sem impunidade. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) 8 de novembro de 2019

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) afirmou que o "STF fez justiça".

"O Brasil cura uma de suas feridas! Vamos em frente! Lula vai voltar pro meio do povo. Vai encontrar o povo que o esperou todo esse tempo. Abraços, beijos, lágrimas. O Brasil te aguarda, querido", disse a deputada.

Pule Twitter post de @jandira_feghali Lula vai voltar pro meio do povo. Vai encontrar o povo que o esperou todo esse tempo. Abraços, beijos, lágrimas. O Brasil te aguarda, querido @LulaOficial . — Jandira Feghali (@jandira_feghali) 8 de novembro de 2019

O julgamento

O caso mais avançado contra o petista, o do tríplex do Guarujá, ainda tem recursos pendentes. Isto é, ainda não transitou em julgado.

Votaram a favor da prisão apenas depois do trânsito em julgado os ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente do STF.

Já a tese derrotada — a favor da prisão em segunda instância — foi defendida pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Direito de imagem Marcello Casal Jr/Agência Brasil Image caption Após dois dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula se entregou à Polícia Federal e chegou no dia 8 de abril de 2018 à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde está cumprindo pena

Direito de imagem Rovena Rosa/Agência Brasil Image caption No Sindicato dos Metalúrgicos no dia 8 de abril, antes de se entregar à PF, Lula participou de ato em homenagem à esposa Marisa Letícia, falecida

