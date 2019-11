A invasão da Embaixada da Venezuela em Brasília que ofusca início da cúpula do Brics

Direito de imagem Sergio Moraes/Reuters Image caption Não está claro se houve uma invasão ou se uma parte dos diplomatas que representam o governo Maduro desertaram e convidaram os apoiadores de Guaidó

Poucas horas antes do início da Cúpula do Brics em Brasília, em que o presidente Jair Bolsonaro recebe os líderes de China, Rússia, Índia e África do Sul, um grupo ligado ao autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, entrou na embaixada venezuelana na capital federal.

A representação da Venezuela em Brasília, ao menos até essa madrugada, continuava sob comando de diplomatas ligados ao governo de Nicolás Maduro — que o Brasil não reconhece mais como mandatário do país, mas segue tendo apoio dos demais países do BRICS.

O episódio tem potencial de elevar a tensão entre os membros do grupo durante a Cúpula.

De acordo com o Itamaraty, não está claro se houve uma invasão ou se uma parte dos diplomatas que representam o governo Maduro desertaram e convidaram os apoiadores de Guaidó.

Direito de imagem Adriano Machado/Reuters Image caption O presidente Jair Bolsonaro recebeu o líder chinês Xi Jinping na cúpula do Brics

No momento, um diplomata e um policial do Batalhão do Rio Branco (unidade da Polícia Militar do Distrito Federal que cuida da segurança das embaixadas) estão no local mediando as negociações entre os lados e com objetivo de evitar conflitos, já que o Brasil é obrigado por leis internacionais a proteger a integridade de todos os estrangeiros em solo brasileiro.

A unidade consular continuou funcionando sob comando do governo Maduro devido à necessidade do Brasil de também manter sua unidade consular em Caracas dando apoio aos brasileiros que vivem na Venezuela.

Embora o governo de Jair Bolsonaro reconheça Guaidó como presidente da Venezuela, o Itamaraty não esclareceu qual o "desfecho" que interessa ao Brasil nessa mediação.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniu pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a situação. Às 11h, Bolsonaro teve um encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping.

Direito de imagem Sergio Moraes/Reuters Image caption A representação da Venezuela em Brasília, ao menos até essa madrugada, continuava sob comando de diplomatas ligados ao governo de Nicolas Maduro

Reconhecimento

María Teresa Belandria Expósito, reconhecida pelo governo brasileiro como embaixadora de Guaidó no Brasil, disse por meio de uma nota que "um grupo de funcionários da embaixada da Venezuela no Brasil se comunicou conosco para nos informar que reconhecem o presidente Juan Guaidó".

"Eles abriram as portas e entregaram voluntariamente a sede diplomática à representação legitimamente credenciada no Brasil. Esta ação foi imediatamente comunicada ao Ministério das Relações Exteriores", afirma ainda Belandria no comunicado.

A nota diz ainda que a embaixadora de Guaidó que os demais funcionários da Embaixada foram covidados a continuar trabalhando na embaixada como representantes do governo autoproclamado.

Segundo a agência de notícias russa Sputnik, o governo de Maduro cobrou do Brasil que garanta a segurança da embaixada venezuelana, em acordo com a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas.

"O apelo ao governo brasileiro é que ele garanta respeito à imunidade de nossa embaixada sob a Convenção de Viena. Esperamos que isso não se torne um precedente importante", afirmou o vice-ministro para a Europa do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, ao Sputnik.

"Não temos muita informação até agora, mas às 4 da manhã (no horário de Brasília) grupos irregulares vinculados a Guaidá entraram violentamente na embaixada na tentativa de ocupar o prédio", acrescentou Gil, segundo a agência russa.

