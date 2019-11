De cafuné a ubuntu: 10 palavras 'sem tradução' famosas no mundo

Existem muitas palavras, em vários idiomas diferentes, que não podem ser traduzidas para outros idiomas com somente uma palavra.

A BBC News Brasil preparou um vídeo onde explicamos o significado de dez palavras que não têm uma tradução literal.

Ella Frances Sanders, escritora do livro Lost in Translation, conversou com a BBC News Brasil sobre o assunto.

Sanders nos disse que palavras intraduzíveis, ou "buracos lexicais", existem por conta de vários fatores diferentes. Um deles é o fato de que algumas palavras nunca foram necessárias no vocabulário de algumas nações.

Ao mesmo tempo, a escritora enxerga as palavras que não podem ser traduzidas diretamente como "guardiães" que preservam a diversidade cultural e linguística no mundo.

Com os avanços no campo das traduções automáticas, é interessantíssimo que algumas palavras continuem sem uma tradução literal. Sanders relata que esses fenômenos linguísticos funcionam como lembretes de que não é possível simplificar tudo.

Segue abaixo a lista com as palavras citadas no vídeo.

Ré nao (热闹) - Mandarim - a felicidade sentida quando dentro de um ambiente;

Hygge - Norueguês - o prazer trazido pelas simplicidades na vida;

Sobremesa - Espanhol - conversa e descanso após almoço;

Kilig - Tagalog - frio na barriga, quando você começa a se apaixonar;

Nunchi - Koreano - captar a personalidade de alguém após ouvir atentamente o que a pessoa tem a dizer;

Pochemuchka - Russo - uma criança curiosa, que está sempre fazendo perguntas;

Jijivisha - Hindi - vontade de viver e alegria pela vida;

Tarab - Árabe - o sentimento de estar extremamente envolvido por uma música;

Ubuntu - Zulu - um conceito que apela à interdependência dos seres humanos; uma pessoa só é uma pessoa por conta de outras pessoas.

Um fator em comum entre as palavras que não podem ser traduzidas é que elas expressam emoções. Além dessas, outras palavras também se encaixam como palavras intraduzíveis.

Tim Domas, professor de Psicologia Positiva na Universidade do Leste de Londres, no Reino Unido, iniciou um projeto focado nas palavras que descrevem o estado de felicidade ao redor do mundo. Esse projeto se chama Lexicografia Positiva e foi abordado em reportagem de David Walker, publicada em 2017.

Assim como as palavras citadas nesse artigo, as palavras do projeto de Domas são intraduzíveis. Mas, segundo o próprio professor, essas palavras deveriam ser integradas no nosso vocabulário — mesmo sem tradução literal.

