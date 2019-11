Pule YouTube post de STF Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de STF Direitos da imagem STF STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) continua a julgar nesta quinta-feira (21/11) se órgãos de fiscalização como a Receita Federal, o antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e o Banco Central podem repassar informações sigilosas para o Ministério Público sem prévia autorização judicial. Faltam votar dez ministros.

O presidente da Corte, Dias Toffoli, foi o único a se manifestar até o momento. Na sessão de quarta-feira, ele proferiu um longo voto considerado confuso por outros ministros.

Em uma nota divulgada depois por sua assessoria, ele esclareceu que "a única restrição prevista no voto se refere ao compartilhamento de informações da Receita Federal com órgão de investigação".

Para Toffoli, a Receita só está autorizada a repassar "informações globais" que apontem indícios de crime para que o Ministério Público abra investigações. Informações detalhadas como extratos bancários e declarações de Imposto de Renda só poderão ser obtidas depois disso, caso haja autorização da Justiça.

Já no caso do Coaf, recentemente renomeado para UIF (Unidade de Inteligência Financeira), o ministro explicou que "não propôs qualquer restrição ao compartilhamento" de seus relatórios.

"Como o RIF (Relatório da Inteligência Financeira produzido pela UIF) não inclui documentos detalhados, o órgão poderá emitir os relatórios e o Ministério Público pode se comunicar com a UIF, inclusive solicitar complemento de informações, desde que estejam no banco de dados da Unidade de Inteligência Financeira", disse ainda a nota de Toffoli.

Centenas de investigações e processos no país estão parados à espera do resultado desse julgamento, devido a uma decisão individual de Toffoli, após um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar é investigado por suposto desvio de recursos de seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, apuração que foi alimentada por dados do antigo Coaf.

