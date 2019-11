Acompanhe ao vivo: STF retoma julgamento sobre compartilhamento de dados do Coaf

Direito de imagem SERGIO LIMA/AFP Image caption Julgamento afetará centenas de investigações e processos que estão parados desde julho por decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (27) o julgamento que decidirá se órgãos de fiscalização como a Receita Federal, o antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e o Banco Central podem repassar informações sigilosas para o Ministério Público sem prévia autorização judicial.

O resultado afetará centenas de investigações e processos que estão parados desde julho por decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele é investigado por suspeitas de desvio de recursos de seu ex-gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro, apuração que foi alimentada por dados do antigo Coaf, recentemente renomeado para UIF (Unidade de Inteligência Financeira).

Faltam se manifestar nove ministros. Uma das incertezas é se a maioria dos ministros aceitará manter a UIF (ex-Coaf) no julgamento, já que inicialmente ele tratava apenas da Receita Federal. Foi justamente a decisão de Toffoli no recurso de Flávio Bolsonaro que alargou o escopo da ação.

Na semana passada, quando Toffoli e Alexandre de Moraes votaram inclusive sobre a UIF, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio manifestaram dúvida sobre a ampliação do julgamento.

Seja qual for o resultado do julgamento, é possível que a retomada dos processos e investigações parados dependa da análise de juízes caso a caso.

Após a decisão de Toffoli em julho, a defesa do senador conseguiu uma segunda decisão, dessa vez do ministro Gilmar Mendes, paralisando seu caso. A justificativa dos advogados para impetrar o segundo recurso, que foi sorteado para Mendes, é que o Ministério Público do Rio de Janeiro continuava investigando Flávio Bolsonaro mesmo após a liminar de Toffoli.

Em seus votos, Toffoli e Moraes consideraram constitucional que a UIF e a Receita Federal repassem informações para o Ministério Público sem autorização judicial, mas o presidente do STF propôs algumas limitações.

No caso do antigo Coaf, Toffoli votou para que o compartilhamento de informações seja livre por meio dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) desde que já exista uma investigação aberta contra a pessoa ou que o órgão tenha espontaneamente emitido um alerta sobre esse indivíduo.

Dúvidas sobre caso de Flávio Bolsonaro

Esse é um detalhe importante para o caso de Flávio Bolsonaro porque o primeiro relatório do Coaf que respingava sobre o senador tratava exclusivamente de Fabrício Queiroz, ex-assessor no seu antigo gabinete de deputado estadual.

Esse RIF apontava movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão no período de um ano. Posteriormente, porém, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu relatório sobre as movimentações do senador.

Questionado pela BBC News Brasil, o MPRJ não esclareceu se esses dados foram pedidos depois da abertura de investigação contra o filho do presidente ou dentro da investigação contra Queiroz.

Por meio de nota, a instituição disse que havia investigação "envolvendo" o filho do presidente e que "em nenhum momento deixou de cumprir rigorosamente a legislação pertinente e o procedimento oficial no que tange à obtenção de informações" do antigo Coaf.

O comunicado informa ainda "que o procedimento investigatório envolvendo Flávio Bolsonaro teve início a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) encaminhado à instituição por iniciativa própria do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF)", ressaltando que "os dados foram enviados através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI) do Coaf".

O Ministério Público do Rio destacou também que "eventuais esclarecimentos podem ser solicitados ao Coaf, exclusivamente via SEI, por ser plenamente auditável" após a abertura da investigação.

Ao argumentar que a investigação seria ilegal, o filho do presidente disse ao STF que os promotores pediram informações ao UIF por e-mail em vez de usar o sistema oficial do órgão. Além disso, sua defesa afirma que o Ministério Público quebrou o sigilo bancário do senador ao pedir ao antigo Coaf que levantasse mais informações financeiras de Flávio Bolsonaro junto aos bancos, em vez de produzir os relatórios apenas a partir de seu arquivo de dados que é alimentado automaticamente quando bancos e outras instituições financeiras detectam movimentações suspeitas.

Receita Federal

No caso da Receita Federal, o presidente do STF autorizou em seu voto o livre compartilhamento de "informações globais", tais como inconsistência entre patrimônio e renda totais declarados e algumas movimentações financeiras, mas não permitiu que o órgão repasse dados detalhados como extratos bancários ou a íntegra da declaração de Imposto de Renda sem autorização judicial.

Já Alexandre de Moraes considerou que os dados levantados pela Receita Federal em processos administrativos, por exemplo para apurar se há sonegação fiscal, constituem prova legítima e devem ser repassados livremente à polícia e ao Ministério Público.

