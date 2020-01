STF libera Netflix para exibir especial de Natal do Porta dos Fundos

Direito de imagem REUTERS/Adriano Machado Image caption Presidente do STF concedeu liminar favorável à Netflix nesta quinta-feira

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu manter no ar o especial de Natal produzido pelo grupo Porta dos Fundos e veiculado na plataforma de streaming Netflix.

A decisão foi tomada por Toffoli de forma liminar (provisória) na tarde desta quinta-feira (9), após uma reclamação da Netflix.

A empresa de streaming pedia que o STF revertesse decisão de instância inferior, tornada pública na quarta-feira. Também em caráter liminar, o desembargador Benedicto Abicair determinou a suspensão da exibição do especial de Natal Primeira Tentação de Cristo.

O desembargador, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) atendeu a um recurso em favor do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que alegou que "a honra e a dignidade de milhões de católicos foram gravemente vilipendiadas pelos réus".

O centro católico autor do recurso (um agravo de instrumento), Dom Bosco, argumentou que a Netflix "agrediu a proteção à liberdade religiosa ao lançar e exibir o Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo, em que Jesus Cristo é retratado como um homossexual pueril, namorado de Lúcifer, Maria como uma adúltera desbocada e José como um idiota traído por Deus".

Direito de imagem Divulgação Image caption Desembargador do Rio determinou suspensão da exibição do especial de Natal do Porta dos Fundos argumentando que conteúdo 'agrediu a proteção à liberdade religiosa'

Após a decisão de Abicair, a assessoria de imprensa da Netflix disse, em comunicado enviado à BBC News Brasil, que a empresa "apoia fortemente a expressão artística" e que iria "lutar para defender esse importante princípio, que é o coração de grandes histórias".

Em nota, o Porta dos Fundos por sua vez afirmou que "gostaria de reforçar nosso compromisso com o bom humor e declarar que seguiremos mais fortes, mais unidos, inspirados e confiantes de que o Brasil sobreviverá a essa tempestade de ódio, e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão."

Na quarta-feira, o também ministro do STF Marco Aurélio Mello havia afirmado ao colunista do jornal O Globo Bernardo de Mello Franco que a decisão da Justiça do Rio era "uma barbaridade" e não tinha amparo na Constituição.

"Os ares democráticos não admitem a censura", declarou Mello.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!