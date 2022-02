PIS/Pasep: quem tem direito a sacar o abono salarial e qual é o calendário de pagamento?

13 janeiro 2020 Atualizado Há 1 hora

Crédito, Marcelo Camargo/Agência Brasil Legenda da foto, Valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base: quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo

Qual é o calendário de pagamento do abono salarial em 2022? Quem tem direito e qual é o valor desse benefício? Como sacar? E o que acontece se o trabalhador perder o prazo?

Com base em informações do governo federal, da Caixa e do Banco do Brasil, a BBC News Brasil traz as respostas para as principais perguntas sobre o abono salarial do PIS/Pasep.

1. Quem tem direito ao abono salarial?

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa atender às seguintes condições:

- Ter trabalhado durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, e ter recebido um salário médio mensal de até 2 salários mínimos durante o ano-base;

- O empregador precisa ser contribuinte do PIS/Pasep e precisa informar corretamente os dados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

- Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.

2. Qual é o calendário de pagamento do abono salarial?

Anualmente, o calendário é definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que é o gestor do FAT, fundo que custeia o abono salarial e o seguro-desemprego.

Funcionários do setor privado inscritos no PIS receberão o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março, pela Caixa, de acordo com o mês de nascimento.

Já os servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no Pasep, podem sacar de 15 de fevereiro a 24 de março, pelo Banco do Brasil, conforme a tabela a seguir:

3. Qual é o valor do abono salarial?

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo (o valor considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento).

Para quem trabalhou um período menor, o benefício também é inferior: o valor é o número de meses trabalhados multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

4. Como sacar o abono salarial?

O pagamento do abono salarial referente ao PIS (iniciativa privada) é feito pela Caixa Econômica Federal. Quem tem o Cartão Cidadão pode fazer o saque nos caixa eletrônicos do banco, Correspondentes Caixa Aqui e lotéricas.

Quem não tem o cartão deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial e original de identificação. Se o trabalhador tiver conta na Caixa, pode ter o benefício depositado.

Crédito, Marcello Casal Jr/Agência Brasil Legenda da foto, Pagamento do abono salarial referente ao PIS é feito pela Caixa; e o abono referente ao Pasep é pago nas agências do Banco do Brasil

O abono referente ao Pasep (servidores públicos) é pago nas agências do Banco do Brasil. Os correntistas e poupadores do banco podem receber por meio de crédito em conta e os demais podem realizar transferência para conta de mesma titularidade em outro banco ou fazer o saque na agência do BB, mediante a apresentação de um documento de identificação.

No caso de falecimento do titular beneficiário do abono salarial, o pagamento ocorre por meio de alvará judicial, que deve conter a identificação completa do representante legal e o ano-base do abono salarial.

5. Para onde vai o dinheiro se o trabalhador não sacar?

Tanto para o PIS quanto para o Pasep, os pagamentos do abono salarial referentes ao ano-base 2018 podem ser feitos até 30 de junho de 2020. Se o trabalhador não fizer o saque dentro do calendário, o valor é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

6. A reforma da Previdência mudou o abono salarial do PIS/Pasep?

A reforma que o governo Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional em 2019 previa restringir o pagamento do abono salarial aos trabalhadores que recebem até um salário mínimo mensal (em vez de dois). Os parlamentares, no entanto, rejeitaram essa mudança — o que significa que o benefício segue valendo para os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês.

7. O que é PIS/Pasep e de onde vem esse dinheiro?

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Entre os tributos que devem ser pagos todos os meses pelas empresas, estão as contribuições para o fundo PIS-Pasep. Esses recursos hoje vão para o FAT, que é o fundo administrado por um conselho com representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo.

O FAT custeia o seguro-desemprego e o abono salarial. Além disso, uma parte dos recursos é destinada ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No passado, os trabalhadores tinham contas individuais no fundo PIS-Pasep, mas isso mudou com a Constituição de 1988, que alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições, que passaram a ser alocados no FAT.

Os trabalhadores que já tinham essas contas, no entanto, não as perderam. Durante o governo do ex-presidente Michel Temer, houve a liberação de saque dessas contas por um período determinado, em um movimento para tentar estimular a economia. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro anunciou a liberação de saques por tempo indeterminado para quem ainda não havia feito o saque.